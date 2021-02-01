Как 12-летняя белоруска покорила мир своим вокалом

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Есть мнение, что успех приходит к тем, кто не тратит время на его поиски. Когда ты в осознанном возрасте начинаешь выстраивать планы и планомерно двигаешься к цели – это одно. А когда ты еще ребенок, и ничего не понимаешь в тонкостях и сложностях взрослой жизни, и даже не задумываешься на тему «тернистости» своего пути, ты смотришь на мир широко открытыми глазами и действуешь исключительно по велению своего сердца.

Сегодня вы узнаете историю юной белоруски, которая начала свой пусть к успеху с одного удивительного случая, и буквально на следующее утро стала знаменитой. Настолько, что уже в 2020-ом представила Беларусь на детском «Евровидение».

Сейчас Арине Пехтеревой 12 лет, но она с детской непосредственностью называет себя «состоявшейся артисткой», хотя прекрасно понимает, что еще многому предстоит научиться и много дорог пройти, прежде чем стать той, кем она мечтает.

Родилась Арина в Могилеве, где до сих пор живет со своей семьей. Учится в Гимназии №1, параллельно осваивает азы будущей профессии в вокальной студии продюсерского центра «Ангелы добра», руководит которой Татьяна Галиновская.

Татьяна – человек уникальный. Сила педагогического мастерства соединилась с харизмой и невероятной душевной энергетикой. В этом и кроется секрет успеха ее подопечных. «Ангелы добра» с разных уголков Земли привозят в Могилев награды, полученные в нелегкой творческой борьбе на конкурсах и фестивалях, телевизионных проектах и шоу различного уровня. Многочисленными дипломами, статуэтками, медалями и другими наградами Татьяна очень гордится и отмечает, что все это – подтверждение таланта и огромного трудолюбия ее учеников.





Одна из них, Арина Пехтерева, однажды с мамой и сестрой пришли на концерт популярной российской певицы Наргиз Закировой, дело было в 2016 году. Наргиз приехала в Могилев в рамках гастрольного тура и с удовольствием пела для могилевской публики. Зал, постепенно «разогреваясь», просил исполнить главный хит того года – песню «Нежность», но певица, как будто нарочно тянула время, кокетливо уходила от просьб и исполняла другие композиции.

Маленькая Арина полконцерта простояла под сценой с огромным букетом в руках, не теряя надежды преподнести цветы любимой певице. Охрана просила девочку уйти. Секьюрити неоднократно отводили ее в сторону, но все безуспешно – Арина с настойчивостью уверенного в своей цели человека продолжала стоять и смотреть снизу вверх на своего кумира.

В какой-то момент Наргиз заметила очаровательную малышку и попросила ее подняться. Девочка подарила цветы и… продолжала стоять на сцене, отвоевывая драгоценные минуты зрительского внимания у именитой певицы.

Наргиз, очарованная такой непосредственностью, позвала и других детей подняться на сцену. По рядам пробежал шорох, неловкое молчание сменилось оживленным передвижением и на подмостках оказались дети разных возрастов, мальчики и девочки, нарядные и нет – все, кто пришел вместе с родителями посмотреть на любимую певицу.

И тут восторгу зрителей не было предела – Наргиз предложила исполнить «Нежность» всем вместе. Вот он – долгожданный момент! Взрослые в зале подпевают во время куплета. Когда певица дошла до припева, текст которого наверняка знали и дети тоже, она поднесла микрофон Арине. В этот самый момент и произошло рождение новой звезды – Арина взяла микрофон в руки и запела «Ты моя нежность, ты мое небо…».

Исполнение под живой аккомпанемент было настолько безупречным, что могло родиться подозрение, что это заранее запланированный «экспромт» или четко продуманный PR-ход. Возможно, кто-то так и подумал бы, если бы не нашлось в городе знакомых и прочих «знакомых знакомых», кто и в дальнейшем подтверждал: «Никогда раньше Наргиз и Арина не встречались, и никакого отношения друг к другу не имеют».



Фото: Из архива Арины Пехтеревой

На следующее утро Арина в студии прямого эфира местной радиостанции, куда была приглашена вместе с мамой сразу же после концерта, делилась впечатлениями и рассказывала о том, «как это было» – откуда знала все слова песни, как вышла на сцену, почему ей нравится петь и кем она мечтает стать в будущем.

Когда говорят о талантливых детях, всегда ищут корни в родовом древе – кто из родителей, бабушек или дедушек играл и сочинял, пел и выступал. Оказалось, что фамилия у Арины известна многим на белорусской земле. Ее дедушка, Иван Егорович Пехтерев – член Союза писателей Беларуси, был знаменитым поэтом-песенником, автором 14 книг стихов и поэм. Долгие годы он прожил в России, прославлял в своих произведениях красоты русской земли, а в 70-х годах XX века переехал в Могилев, где жили его братья.

К сожалению, с дедушкой повидаться Арине так и не удалось, а вот его любовь к песенному творчеству она переняла по семейной линии.

За пять лет, начиная с того самого неожиданного выступления дутом с Наргиз, было спето немало песен. Арина освоила игру на фортепьяно, укулеле и барабанах – в номере на Национальный отбор детского конкурса на «Славянском базаре» ей пришлось играть на барабанной установке и петь одновременно.

За плечами фестивали в Македонии, на Мальте, в Германии, Беларуси и России, телевизионный украинский проект «Голос Країни» и «Голос Дети» на российском телевидении (Арина была в команде Светланы Лободы и сохранила о своем наставнике самые теплые воспоминания).

На детском «Евровидении» Арина побывала во всех ролях – и членом жюри, и глашатаем, и финалисткой национального отбора и, конечно, участницей. «Взяла Евровидение измором», – как говорит сестра Инара – она же, по решению семейного совета, выполняет функции продюсера, стилиста и «главного хейтера» – так шутит сама Арина.



Фото: Из архива Арины Пехтеревой

На этом конкурсе девочка исполнила песню «Пришельцы». Композиция была написала в разгар пандемии и призвана показать людям, что мы лишь «пришельцы» на Земле, что нам нужно сохранить планету для будущих поколений, чтобы уберечь ее от подобных глобальных катаклизмов. Арина заняла 5 место, поразив всех силой и широтой диапазона своего голоса. Один из продюсеров конкурса в шутку даже сказал: «Ты поешь так, как будто три развода пережила», подчеркивая мощнейшее драматическое переживание, которое доносит Арина со сцены своему зрителю.

Быть участником популярного песенного конкурса в условиях нарастающей во всем мире пандемии, когда ты лишен возможности посетить «Евровидение» офлайн и видеть со сцены глаза своего зрителя – очень тяжело. Но ко всем трудностям профессии большой артистки Арина уже привыкла. Приходилось весь день с 9 утра с прической и полным мейкапом до позднего вечера участвовать в съемках. «Платье с пайетками все время кололось, а обувь, которую дали надеть, была на размер меньше. Когда вечером сняла эти кроссовки, все ноги были в кровавых мозолях,» – признается Арина. Однажды выступала на конкурсе с перебинтованной рукой, сбежав из больницы, где оказалась после укуса дворовой кошки.

Но ни одна трудность не сломала упорства этой девочки. Кажется, даже наоборот – она стала закаленной и продолжает напролом идти к своей цели: хочет покорить взрослое «Евровидение», научиться писать песни и обязательно попробовать себя на актерском поприще. «Ариана Гранде сначала снималась в сериалах, а потом начала петь, а у меня будет наоборот!» – шутливо признается Арина.