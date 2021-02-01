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«Я считаю лучше, чем баба Лида»
Источник материала: Хартия'97
«Я считаю лучше, чем баба Лида»
Маленькие партизаны вместе с родителями организовали марш с яркими плакатами.
Сегодня - 177-ой день непрерывных протестов в Беларуси.
Маленькие партизаны вместе со своими родителями организовали небольшой марш с яркими плакатами, пишет телеграм-канал
- Я считаю лучше, чем баба Лида, - говорят они.
Напомним, что вчера Беларусь
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Маленькие партизаны вместе с родителями организовали марш с яркими плакатами.
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