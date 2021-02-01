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Видеофакт: На Сицилии извергается вулкан Этна

01.02.2021 17:10 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Видеофакт: На Сицилии извергается вулкан Этна

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  • 1.02.2021, 16:31
  • 1,016
Видеофакт: На Сицилии извергается вулкан Этна
Фото REUTERS

Этна является самым высоким и активным вулканом Европы.

Вулкан Этна снова удивляет зрелищными извержениями. Ночные кадры сняли специальные камеры наблюдения, расположенные на безопасном расстоянии, пишет «Униан».

Из жерла еще активнее начала вытекать лава. А в небо выбрасываются тучи пепла.

Этна является самым высоким и активным вулканом Европы. Он проснулся более недели назад. К счастью, от его активности не пострадал еще ни один человек.

Этна - действующий вулкан, который расположен на восточном побережье Сицилии, рядом с городами Мессина и Катания. Это самый высокий ныне действующий вулкан в Европе. Его высота меняется с каждым извержением. В настоящее время Этна на 22 м ниже, чем был в 1865 году.

- Площадь: 1250 км2 у подножия вулкана.

- Высота: 3329 м.

- Количество зарегистрированных извержений: не менее 190.

- Крупнейший действующий вулкан Европы.

- Место: остров Сицилия в Италии.

- Возраст: более 350 000 лет.

Извергаться вулкан начал еще 13 декабря 2020 года - фонтаны лавы и искры были хорошо видны в темноте, разглядеть их смогли жители близлежащих населенных пунктов.

По данным специалистов, на данный момент опасности от извержения для людей нет. Не пострадал от активности Этны и местный аэропорт, хотя вулканическая активность нередко представляет угрозу для самолетов из-за частиц пепла в воздухе - сейчас аэродром работает без сбоев. А вот над близлежащими деревнями выпадает пепел.

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Этна является самым высоким и активным вулканом Европы.
 
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