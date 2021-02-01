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«Это флаг нашей борьбы и будущей победы!»
Источник материала: Хартия'97
«Это флаг нашей борьбы и будущей победы!»
Барановичи выступили в поддержку национального флага.
Сегодня - 177-ой день непрерывных протестов в Беларуси.
Барановичи выступают в поддержку бело-красно-белого флага, пишет телеграм-канал
«Это флаг нашей борьбы, нашей будущей победы!».
Напомним, что вчера Беларусь
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Барановичи выступили в поддержку национального флага.
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