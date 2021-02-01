Источник материала: Хартия'97

Медведев заявил о готовности России к отключению от мирового интернета 12 1.02.2021, 16:18

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Страна может остаться без системы SWIFT.

Россия законодательно и технически готова к отключению от глобального интернета, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

Хотя, по словам Медведева, это будет «не просто» и «этого бы очень не хотелось», технологически для отключения «все готово» и «на законодательном уровне тоже все решения приняты», пишет finanz.ru .

«Ключевые права на управление» интернетом, безусловно, находятся в США, но на сеть «завязано управление всем государством, получение огромного количества социальных функций», констатировал Медведев.

Он добавил, что как и в случае системы SWIFT, для которой в России ЦБ разработал альтернативную систему передачи финансовых сообщений, Россия не могла оставить без контроля свой сегмент интернета и приняла закон для того, чтобы этот сегмент мог управляться автономно.

Пока в России продолжают работать все социальные сети. Но они «ведут себя недружественным образом, если они не хотят публиковать российскую информацию, если они занимают какую-то, очевидно недружественную позицию в отношении страны, то у нас есть возможность повлиять на них», сказал Медведев.

«В определенный период может быть принят ряд решений, включая такие решения, как замедление трафика или приостановка работы», - перечислил он, добавив, что приостановка - это «очень жестко, радикально», а замедление трафика - это «потенциально работающая мера» (цитаты по «Интерфаксу»).

С 1 ноября 2019 года в России вступил в силу закон о «суверенном рунете». Он обязывает операторов устанавливать на сетях технические средства противодействия угрозам, которые позволят фильтровать трафик и ограничивать доступ к запрещенным сайтам.

30 декабря 2020 года президент России Путин подписал закон, наделяющий Роскомнадзор правом блокировать или замедлять иностранные интернет-ресурсы, которые, по мнению российских чиновников, цензурируют российские госСМИ.

Документ вводит статус «владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ». Его потенциальные мишени - YouTube, Facebook и Twitter. Именно они перечислены в пояснительной записке в качестве нарушителей свободы слова.

Первые меры в рамках закона могут быть приняты через полгода. К 1 августа президент РФ Владимир Путин поручил правительству и АП подготовить перечень требований к иностранным компаниям, работающим в рунете. Их, в частности, обяжут открыть в России представительства.

В этот же срок - до 1 августа - кабмину и СПЧ поручено разработать концепцию обеспечения защиты прав и свобод гражданина в цифровом пространстве РФ и план мероприятий по ее реализации.

План должен включать мероприятия по повышению цифровой грамотности граждан и их обучению навыкам цифровой безопасности и «цифровой гигиены», говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля.

Пока готовится концепция, в России спешно разрабатывают замену видеохостингу YouTube и соцсети TikTok.

Проектом занимается холдинг «Газпром-медиа». Первые результаты, как ожидается, появятся в 2021-22 гг, заявил глава холдинга Александр Жаров.

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