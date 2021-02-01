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Skoda теперь оформляет свои посты в бело-красно-белых цветах

01.02.2021 17:10 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Skoda теперь оформляет свои посты в бело-красно-белых цветах

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  • 1.02.2021, 16:01
  • 1,879
Skoda теперь оформляет свои посты в бело-красно-белых цветах

На что намекает чешский бренд?

Громкое заявление представители чешского автомобильного бренда Skoda сделали 16 января: компания отказалась быть спонсором чемпионата мира по хоккею, если он пройдет в Беларуси. А накануне о таком же решении объявила компания Nivea: она откажется от спонсорства ЧМ по хоккею, если турнир не перенесут из Беларуси. Так и случилось: через два дня стало официально известно, что у Беларуси забрали право проведения Чемпионата мира по хоккею, сообщает kp.by.

Интересно, что три последних поста в своем официальном Instagram-аккаунте Skoda выполнила в бело-красно-белых цветах. Так бренд прорекламировал новую Skoda Fabia:

- Посмотрите вокруг. Мы уверены – вам понравится то, что вы увидете, - таким текстом сопровождается бело-красно-белая картинка.

- Жизнь - увлекательная поездка. Давайте посмотрим, к чему это приведет нас дальше, - говориться в другом сообщении.

- Не только красивое лицо. Это то, что внутри.

Многие решили, что таким образом бренд выражает свое отношение к событиям, происходящим в последнее время в Беларуси. А может, это просто совпадение?



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