ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Зеленский заявил, что не допустил бы потери Крыма

01.02.2021 17:10 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Зеленский заявил, что не допустил бы потери Крыма

20
  • 1.02.2021, 15:58
  • 1,446
Зеленский заявил, что не допустил бы потери Крыма
Владимир Зеленский
фото: РБК УКРАИНА

Президент Украины считает, что вопрос полуострова должен быть в повестке дня переговоров в нормандском формате.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что не допустил бы аннексии Крыма Россией в 2014 году, если бы тогда был президентом. Такое заявление он сделал в интервью программе Axios на платформе HBO, перевод которого в понедельник, 1 февраля, опубликовал Офис президента.

Он отметил, что вопрос Крыма должен быть в повестке дня переговоров в нормандском формате, к которому президент хотел бы привлечь нового главу США Джо Байдена.

«Когда я приехал на первую встречу нормандского формата, я не понимал, почему мы не говорим о Крыме. Все партнеры сказали, что Крым не является аджендой. И это была договоренность еще с бывшим президентом (Петром Порошенко). Тогда я спросил партнеров и Россию: «Назовите ту площадку, где есть адженда говорить о Крыме. Или вы хотите сказать, что мы должны поставить крест на Крыме и не вспоминать, что это наша территория? Я как новый президент этого не могу себе позволить. Не хочу. И я это никогда не приму», - сказал Зеленский.

«И простите, если бы я тогда был президентом, мы бы там все умерли в Крыму, но мы бы туда «зеленых человечков» не пустили. А если бы не пустили туда «зеленых человечков», то Россия не помогала бы сепаратистам и не была бы на востоке Украины. Поэтому формат такой должен быть, я так считаю», - добавил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Украины считает, что вопрос полуострова должен быть в повестке дня переговоров в нормандском формате.
 
Новости дня
Новости разные
 
Мотоциклист, проехав на скорости 100 км/ч между остановившимися авто, сбил девушек. Приговор (обновлено)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by