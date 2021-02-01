﻿ В Иерусалиме нашли древнюю монету с загадочной надписью. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Иерусалиме нашли древнюю монету с загадочной надписью

01.02.2021 17:10 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

В Иерусалиме нашли древнюю монету с загадочной надписью

  • 1.02.2021, 15:52
  • 1,660
В Иерусалиме нашли древнюю монету с загадочной надписью

Находка была сделана у подножия Храмовой горы.

Израильские археологи нашли редкую бронзовую монету времен восстания евреев Римской Иудеи против Римской империи.

Ученые датируют эту находку 132 г. н. э., когда произошло восстание евреев Римской Иудеи против Римской империи под руководством Саймона Бар Кохбы, пишет «Унина».

На одной стороне монеты изображение грозди винограда и надпись: "Второй год свободы Израиля». На оборотной стороне изображена пальма и надпись: "Иерусалим".

По мнению археологов Израильского управления антиквариата, это действительно исключительное открытие, поскольку никакой другой монеты с названием города в Иерусалиме никогда не было найдено.

Найденные в Израиле монеты времен восстания Бар-Кохбы помогли историкам составить карту конфликта, который произошел почти 1900 лет назад. Но среди 22 тыс. монет, которые были найдены в Иерусалиме, событиям конца конфликта посвящены лишь четыре.

По данным археологов Морана Хагби и доктора Джо Узиэль, монеты были завезены в Иерусалим римскими легионерами 10-го легиона, участвовавших в подавлении мятежа.

"Один из вопросов, который мы задаем себе, заключается в том, как эта монета попала в Иерусалим, поскольку сегодня мы знаем, что повстанцы не завоевали Иерусалим. Лагерь 10-го легиона находился в пределах Старого города Иерусалима, и некоторые говорят, что он находился к югу от Храмовой горы ", — отметил Хагби.

Ученые предположили, что римские легионеры собирали еврейские монеты в качестве сувениров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Находка была сделана у подножия Храмовой горы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Вместо операционной - камера: хирурга Сергея Бровко отправили на 15 суток ареста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by