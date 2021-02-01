Источник материала: Хартия'97

Уход Лукашенко может стать компромиссной точкой между ЕС, Москвой и Вашингтоном 8 1.02.2021, 15:49

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Фото: AFP

Даже коммунистическому Китаю не нужен белорусский узурпатор.

В дни зимнего затишья поговорим о некоторых событиях в международных отношениях и том, как они могут сказаться на Беларуси, пишет Telegram-канал «Кукловод и овца» .

США после четырех лет самоизоляции активно возвращаются в мировую политику. При Трампе Америка ухудшила отношения со своими европейскими партнерами и закрывала глаза на нарушения прав человека в странах третьего мира. Новая администрация Джо Байдена сейчас пытается наверстать упущенное.

Главная задача для США на данный момент - восстановление единства западного мира. Джо Байден уже провел ряд телефонных переговоров с европейскими лидерами. Восстановление связей с традиционными союзниками позволит США более активно продвигать идеи свободы и демократии по всему миру. Эти идеи важны для Америки не только в гуманистическом смысле, но и в практическом. Демократии не воюют друг с другом, они быстрее развиваются, торгуют и богатеют. США как наиболее мощная экономическая держава свободного мира извлекает максимальную выгоду от роста международной торговли и мировой стабильности.

Возвращение США в международные отношения не ограничиваются лишь переговорами с союзниками, вчера Джо Байден пообщался с Путиным. Согласно американскому пресс-релизу обсуждались три вопроса. Первые два, кибербезопасность и проблемы с демократией в России, - это скорее из области дипломатических ритуалов. Ситуация с Навальным критична для выживания путинского режима, поэтому никаких реальных подвижек из-за позиции США тут не будет. По проблеме же российских хакеров Путин может легко оправдываться тем, что «русские» не значит «кремлевские». Байден, конечно, понимает бессмысленность этих разговоров, но, как цивилизованный лидер, перед введением новых санкций обязан предупредить Москву о недопустимости ее поведения.

А вот третий пункт намного интереснее и уже имеет реальные последствия. Это договор об ограничении наступательных ядерных вооружений СНВ-3. США и Россия взаимно ограничивали свои ядерные арсеналы в течение последних 40 лет. Но администрация Трампа потребовала, чтобы Китай стал частью этого соглашения, и после отказа КНР вышла из него. Новый американский президент придерживается иного мнения и предложил Путину продлить соглашение СНВ-3. И Путин не только незамедлительно согласился, но и через несколько часов внес соответствующий закон в государственную думу РФ. Продление СНВ-3 является отличным примером того, что если США и Россия имеют общие интересы, то они способны договориться в кратчайшие сроки.

Действительно, Россия в силу гигантского технологического и экономического отставания от США не способна обеспечить паритет стратегических вооружений, поэтому им нужен договор об искусственном их ограничении. Для США же в приоритете успокоить европейских союзников, для которых критически важна ядерная безопасность в Евразии.

Беларуская проблема может стать такой же компромиссной точкой между ЕС, Москвой и Вашингтоном. Лукашенко токсичен для Кремля. Именно из-за него Россия терпит существенные экономические и репутационные потери. Его уход с сохранением российских интересов - это то, чего хотела бы Москва. С другой стороны, для администрации Байдена участие в свержении белорусского Трампа было бы важным достижением как во внутренней политике, так и в международной. Что касается ЕС, им действительно важно, чтобы безумный кровавый диктатор в приграничной к ним стране ушел от власти. И даже коммунистическому Китаю малоприятен Лукашенко, они вложили существенные деньги в экономику республики и не хотят, чтобы они были похоронены умелыми управленцами в погонах.

Лукашенко загнал себя в ситуацию, где его уход выгоден всем значительным силам мировой политики. Единственный его шанс на выживание, что эти силы просто не смогут договориться. Однако быстрое разрешение вопроса о ядерном вооружении наглядно демонстрирует: когда есть возможность достижения компромисса, даже США и Россия способны найти общее решение.

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