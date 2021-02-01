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Красота - страшная сила! 33 идеи ужасного маникюра, который лучше не повторять

01.02.2021 17:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Красота - страшная сила! 33 идеи ужасного маникюра, который лучше не повторять

Что только не делают милые дамы, чтобы поразить окружающих своих красотой. Ежедневные бьюти-процедуры, походы в салоны красоты и конечно же маникюр! Но порой стремление удивлять переходит всякие границы. Мы собрали для вас фото действительно поразительного маникюра. Вы только посмотрите на это! (но не повторяйте никогда) 

Привела ручки в порядок


По мотивам мультфильма "Русалочка"


Ногти...на ногтях


Для тех, кто постоянно теряет ключи


К праздничному застолью готова!


Прием лекарств строго по расписанию


Это вам не муха в янтаре...


Для поклонниц фигурного катания


Все, что нужно для идеального утра


Дорага-багата


"Я слежу за тобой"


Для настоящих принцесс


Ногти-пицца. Пицца, Карл!


Удачное применение золотой коронки


Цветущий маникюр


Вместо набора инструментов


Зато так больше места для стразиков


Сырный, ням-ням


Зимой так теплее


Начинающий мастер - горе в семье


Плывет в глазах


Детям точно понравится


Любителям Тетриса посвящается


Теперь понадобится больше шампуня


Наглядное пособие "В мире животных"


Маникюр стоматолога


Когда захотелось сладенького


Дарите женщинам цветы


Аж кушать захотелось


Играем в бильярд, не выходя из дома


Маникюр администратора барбер-шопа


Ногти как искусство


Теперь нужно покупать туфли на 5 размеров больше


Фото: manikyres.ru, 4tololo.ru, peopletalk.ru, bigmir.net, telegraf.com.ua, pinterest.com

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Что только не делают милые дамы, чтобы поразить окружающих своих красотой. Ежедневные бьюти-процедуры, походы в салоны красоты и конечно же маникюр! Но порой...
 
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