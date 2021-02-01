Красота - страшная сила! 33 идеи ужасного маникюра, который лучше не повторять

Источник материала: ОНТ

Что только не делают милые дамы, чтобы поразить окружающих своих красотой. Ежедневные бьюти-процедуры, походы в салоны красоты и конечно же маникюр! Но порой стремление удивлять переходит всякие границы. Мы собрали для вас фото действительно поразительного маникюра. Вы только посмотрите на это! (но не повторяйте никогда)

Привела ручки в порядок



По мотивам мультфильма "Русалочка"



Ногти...на ногтях



Для тех, кто постоянно теряет ключи



К праздничному застолью готова!



Прием лекарств строго по расписанию



Это вам не муха в янтаре...



Для поклонниц фигурного катания



Все, что нужно для идеального утра



Дорага-багата



"Я слежу за тобой"



Для настоящих принцесс



Ногти-пицца. Пицца, Карл!



Удачное применение золотой коронки



Цветущий маникюр



Вместо набора инструментов



Зато так больше места для стразиков



Сырный, ням-ням



Зимой так теплее



Начинающий мастер - горе в семье



Плывет в глазах



Детям точно понравится



Любителям Тетриса посвящается



Теперь понадобится больше шампуня



Наглядное пособие "В мире животных"



Маникюр стоматолога



Когда захотелось сладенького



Дарите женщинам цветы



Аж кушать захотелось



Играем в бильярд, не выходя из дома



Маникюр администратора барбер-шопа



Ногти как искусство



Теперь нужно покупать туфли на 5 размеров больше





Фото: manikyres.ru, 4tololo.ru, peopletalk.ru, bigmir.net, telegraf.com.ua, pinterest.com

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