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Красота - страшная сила! 33 идеи ужасного маникюра, который лучше не повторять
Источник материала: ОНТ
Что только не делают милые дамы, чтобы поразить окружающих своих красотой. Ежедневные бьюти-процедуры, походы в салоны красоты и конечно же маникюр! Но порой стремление удивлять переходит всякие границы. Мы собрали для вас фото действительно поразительного маникюра. Вы только посмотрите на это! (но не повторяйте никогда)
Фото: manikyres.ru, 4tololo.ru, peopletalk.ru, bigmir.net, telegraf.com.ua, pinterest.com
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Что только не делают милые дамы, чтобы поразить окружающих своих красотой. Ежедневные бьюти-процедуры, походы в салоны красоты и конечно же маникюр! Но порой...
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