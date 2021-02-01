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В Гомеле проходит областной этап соревнований по биатлону «Снежный снайпер»
Источник материала: ОНТГомеле проходит областной этап соревнований по биатлону «Снежный снайпер»" class="one-news__figure-img">
Праздник детского биатлона – в Гомеле проходит областной этап соревнований «Снежный снайпер» на призы Президентского спортивного клуба.
Турнир принимает лыжероллерная трасса биатлонного комплекса «Сож». В заездах участвуют 25 команд со всего региона – это победители городских и районных этапов в возрасте от 10 до 16 лет. В программе – личные гонки и эстафета. Юные биатлонисты преодолевают дистанции от тысячи восьмисот до трех тысяч метров и два огневых рубежа.
«Снежный снайпер» – один из самых масштабных и зрелищных спортивных турниров в стране. По результатам отборочных этапов регионы сформируют сборные команды. Финальные соревнования пройдут в «Раубичах» с 8 по 14 февраля.
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Праздник детского биатлона – в Гомеле проходит областной этап соревнований «Снежный снайпер» на призы Президентского спортивного клуба. Турнир принимает...
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