ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сборная Беларуси по мини-футболу готовится к матчу квалификации чемпионата Европы с командой Венгрии

01.02.2021 17:10 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Сборная Беларуси по мини-футболу готовится к матчу квалификации чемпионата Европы с командой Венгрии

Сборная Беларуси по мини-футболу начала подготовку к матчу квалификации чемпионата Европы с командой Венгрии.

На сбор вызваны 16 спортсменов – практически все представляют национальное первенство, кроме лучшего игрока 2019 года Сергея Крыкуна из «Тюмени». Свой второй поединок отборочного турнира белорусы проведут на выезде 3 февраля. Напомним, на старте квалификации наша команда в гостях победила сборную Израиля со счётом 3:0. Венгры начали турнир с крупного гостевого поражения от соперников из Казахстана – 0:5. В финальный этап континентального первенства напрямую выйдут победители отборочных групп, а также шесть лучших команд, занявших вторые места. Финальная стадия чемпионата Европы пройдёт в Нидерландах зимой 2022 года.

 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сборная Беларуси по мини-футболу начала подготовку к матчу квалификации чемпионата Европы с командой Венгрии. На сбор вызваны 16 спортсменов – практически все...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минское «Динамо» обыграло «Витязь» в домашнем матче чемпионата КХЛ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by