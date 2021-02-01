Сборная Беларуси по мини-футболу готовится к матчу квалификации чемпионата Европы с командой Венгрии

Источник материала: ОНТ

Сборная Беларуси по мини-футболу начала подготовку к матчу квалификации чемпионата Европы с командой Венгрии.

На сбор вызваны 16 спортсменов – практически все представляют национальное первенство, кроме лучшего игрока 2019 года Сергея Крыкуна из «Тюмени». Свой второй поединок отборочного турнира белорусы проведут на выезде 3 февраля. Напомним, на старте квалификации наша команда в гостях победила сборную Израиля со счётом 3:0. Венгры начали турнир с крупного гостевого поражения от соперников из Казахстана – 0:5. В финальный этап континентального первенства напрямую выйдут победители отборочных групп, а также шесть лучших команд, занявших вторые места. Финальная стадия чемпионата Европы пройдёт в Нидерландах зимой 2022 года.

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