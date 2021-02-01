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Полицейские Нью-Йорка распылили перцовый газ во время задержания 9-летней девочки
Источник материала: ОНТ
В американском Нью-Йорке, штате Рочестер, полицейские во время задержания 9-летней девочки применили перцовый газ. Об этом сообщает
Это
По словам замначальника полиции штата, задержанная «склонна к суициду» – она поссорилась с мамой и угрожала убить себя и ее.
Будет ли наказан правоохранитель, применивший перцовый газ при задержании маленькой девочки, не уточняется.
Фото: скриншот из видео
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В американском Нью-Йорке, штате Рочестер, полицейские во время задержания 9-летней девочки применили перцовый газ. Об этом сообщает New York Post. Это засняли на видео....
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