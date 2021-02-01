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Полицейские Нью-Йорка распылили перцовый газ во время задержания 9-летней девочки

01.02.2021 17:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Полицейские Нью-Йорка распылили перцовый газ во время задержания 9-летней девочки

В американском Нью-Йорке, штате Рочестер, полицейские во время задержания 9-летней девочки применили перцовый газ. Об этом сообщает New York Post.

Это засняли на видео. Кадры дают увидеть, как правоохранители пытаются посадить девочку в полицейскую машину, в ответ на это она кричала, что никуда не пойдет и хочет видеть отца. Не помогали ни уговоры, ни женщина-полицейский. После безуспешных попыток усадить ребенка в салон один из полицейских распылил перцовый газ.

По словам замначальника полиции штата, задержанная «склонна к суициду» – она поссорилась с мамой и угрожала убить себя и ее.

Будет ли наказан правоохранитель, применивший перцовый газ при задержании маленькой девочки, не уточняется.

Фото: скриншот из видео

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В американском Нью-Йорке, штате Рочестер, полицейские во время задержания 9-летней девочки применили перцовый газ. Об этом сообщает New York Post. Это засняли на видео....
 
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