Энн Хэтэуэй и Джаред Лето вместе снимутся в сериале

Источник материала: ОНТ

Энн Хэтэуэй и Джаред Лето снимутся в сериале Apple о крахе WeWork. Об этом сообщает Papermag.

Сериал WeCrashed будет состоять из 8 серий. Apple TV+ уже приступил к работе над ним. История расскажет о событиях, которые произошли в компании WeWork.

Эта организация работала в сфере коммерческой недвижимости и предоставляла рабочие пространства для стартапов и других компаний. В 2019 году она оказалась в центре скандала. Тогда стало известно, что WeWork слишком много тратит. Убытки были такими, что сооснователю и директору организации Адаму Нейману пришлось уйти в отставку.

Когда выйдет сериал, неизвестно.

Фото: media1.popsugar-assets.com

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