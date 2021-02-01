Источник материала: ОНТ

Не останавливаться на достигнутом, а дальше развивать потенциал региона. В Бресте представили нового председателя облисполкома.

Кандидатуру Юрия Шулейко утвердил Президент. Опытный управленец родом из соседней Гродненской области, там же был заместителем руководителей горисполкомов и облисполкомов. Затем – помощник Президента Беларуси – инспектор по Гомельской области. В Брестском регионе Юрий Шулейко сменил Анатолия Лиса, который руководил областью шесть лет.

Брестский регион – один из основных переработчиков и экспортёров сельхозпродукции. Его доля – треть от объемов страны. Еще одна сильная сторона региона – логистика. Расположенный на границе, Брест имеет большие возможности в торговле.

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