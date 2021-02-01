|
В Бресте представили нового председателя облисполкома
Источник материала: ОНТ
Не останавливаться на достигнутом, а дальше развивать потенциал региона. В Бресте представили нового председателя облисполкома.
Кандидатуру Юрия Шулейко утвердил Президент. Опытный управленец родом из соседней Гродненской области, там же был заместителем руководителей горисполкомов и облисполкомов. Затем – помощник Президента Беларуси – инспектор по Гомельской области. В Брестском регионе Юрий Шулейко сменил Анатолия Лиса, который руководил областью шесть лет.
Брестский регион – один из основных переработчиков и экспортёров сельхозпродукции. Его доля – треть от объемов страны. Еще одна сильная сторона региона – логистика. Расположенный на границе, Брест имеет большие возможности в торговле.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не останавливаться на достигнутом, а дальше развивать потенциал региона. В Бресте представили нового председателя облисполкома. Кандидатуру Юрия Шулейко...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)