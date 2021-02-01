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В Бресте представили нового председателя облисполкома

01.02.2021 17:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Бресте представили нового председателя облисполкома

Не останавливаться на достигнутом, а дальше развивать потенциал региона. В Бресте представили нового председателя облисполкома. 

Кандидатуру Юрия Шулейко утвердил Президент. Опытный управленец родом из соседней Гродненской области, там же был заместителем руководителей горисполкомов и облисполкомов. Затем – помощник Президента Беларуси – инспектор по Гомельской области. В Брестском регионе Юрий Шулейко сменил Анатолия Лиса, который руководил областью шесть лет.  

Брестский регион – один из основных переработчиков и экспортёров сельхозпродукции. Его доля – треть от объемов страны. Еще одна сильная сторона региона – логистика. Расположенный на границе, Брест имеет большие возможности в торговле.

 

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Теги: Брест
 
 
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Не останавливаться на достигнутом, а дальше развивать потенциал региона. В Бресте представили нового председателя облисполкома.  Кандидатуру Юрия Шулейко...
 
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