|
Илон Маск заявил об успешном вживлении в мозг обезьяны чипа для игры в видеоигры
Источник материала: ОНТ
Основатель Tesla и SpaceХ Илон Маск, который спонсирует стартап Neuralink, заявил об успешно вживленном в обезьяний мозг чипе, который позволяет животному «силой мысли» играть в видеоигры. Об этом сам предприниматель рассказал в приложении Clubhouse,
Илон Маск назвал животное «счастливой обезьяной», которая живет в «лучшем обезьяньем помещении в мире», обустроенном Neuralink для подопытных питомцев. Он хотел бы, чтобы животные «играли друг с другом в интеллектуальный пинг-понг».
По словам миллиардера, чип, вживленный в мозг обезьяны, почти не виден и похож «на фитнес-браслет в черепе с крошечными проводами, подключенными к мозгу».
Ранее Маск сообщал, что чип от Neuralink настолько мал, что если бы он сам вживил его себе, то никто бы об этом не узнал. «Может, он у меня и есть», – пошутил предприниматель.
Фото: Andrew Harrer/Bloomberg
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Основатель Tesla и SpaceХ Илон Маск, который спонсирует стартап Neuralink, заявил об успешно вживленном в обезьяний мозг чипе, который позволяет животному «силой мысли»...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)