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Илон Маск заявил об успешном вживлении в мозг обезьяны чипа для игры в видеоигры

01.02.2021 17:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Илон Маск заявил об успешном вживлении в мозг обезьяны чипа для игры в видеоигры

Основатель Tesla и SpaceХ Илон Маск, который спонсирует стартап Neuralink, заявил об успешно вживленном в обезьяний мозг чипе, который позволяет животному «силой мысли» играть в видеоигры. Об этом сам предприниматель рассказал в приложении Clubhouse, передает Bloomberg. 


Илон Маск назвал животное «счастливой обезьяной», которая живет в «лучшем обезьяньем помещении в мире», обустроенном Neuralink для подопытных питомцев. Он хотел бы, чтобы животные «играли друг с другом в интеллектуальный пинг-понг».

По словам миллиардера, чип, вживленный в мозг обезьяны, почти не виден и похож «на фитнес-браслет в черепе с крошечными проводами, подключенными к мозгу».

Ранее Маск сообщал, что чип от Neuralink настолько мал, что если бы он сам вживил его себе, то никто бы об этом не узнал. «Может, он у меня и есть», – пошутил предприниматель.

Фото: Andrew Harrer/Bloomberg

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Основатель Tesla и SpaceХ Илон Маск, который спонсирует стартап Neuralink, заявил об успешно вживленном в обезьяний мозг чипе, который позволяет животному «силой мысли»...
 
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