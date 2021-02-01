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Земфира выпустила клип на песню «Злой человек» к фильму Ренаты Литвиновой
Источник материала: ОНТ
Земфира выпустила клип на песню «Злой человек» к фильму Ренаты Литвиновой «Северный ветер». Ролик опубликован на YouTube.
В представленном двухминутном видео Литвинова едет на ретроавтомобиле сквозь снежную пургу.
Также стало известно, что Земфира скоро представит новый альбом. Об этом в Instagram сообщила режиссер и актриса. Это будет седьмой по счету студийный альбом. Название релиза пока не известно.
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Земфира выпустила клип на песню «Злой человек» к фильму Ренаты Литвиновой «Северный ветер». Ролик опубликован на YouTube. В представленном двухминутном видео...
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