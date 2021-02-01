Источник материала: ОНТ

Земфира выпустила клип на песню «Злой человек» к фильму Ренаты Литвиновой «Северный ветер». Ролик опубликован на YouTube.





В представленном двухминутном видео Литвинова едет на ретроавтомобиле сквозь снежную пургу.

Также стало известно, что Земфира скоро представит новый альбом. Об этом в Instagram сообщила режиссер и актриса. Это будет седьмой по счету студийный альбом. Название релиза пока не известно.





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