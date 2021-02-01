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Фургон сбил насмерть девушку в Гомеле
Источник материала: ОНТ
В результате ДТП в понедельник утром в Гомеле погибла 22-летняя девушка. Об этом
Трагедия случилась утром в понедельник, 1 февраля, рано утром, примерно в полшестого. За рулем фургона марки «Мерседес Бенц» сидел 36-летний водитель. Он направлялся по автодороге «Подъезд к Гомелю от автодороги М10» и на выезде из города совершил наезд на пешехода.
Согласно предварительным данным, девушка сидела на проезжей части. Она скончалась на месте от полученных травм. Проводится проверка.
Фото: ГАИ УВД облисполкома
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В результате ДТП в понедельник утром в Гомеле погибла 22-летняя девушка. Об этом сообщили в ГАИ УВД облисполкома. Трагедия случилась утром в понедельник, 1 февраля,...
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