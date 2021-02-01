ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Фургон сбил насмерть девушку в Гомеле

01.02.2021 17:10 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Фургон сбил насмерть девушку в Гомеле

В результате ДТП в понедельник утром в Гомеле погибла 22-летняя девушка. Об этом сообщили в ГАИ УВД облисполкома.

Трагедия случилась утром в понедельник, 1 февраля, рано утром, примерно в полшестого. За рулем фургона марки «Мерседес Бенц» сидел 36-летний водитель. Он направлялся по автодороге «Подъезд к Гомелю от автодороги М10» и на выезде из города совершил наезд на пешехода.

Согласно предварительным данным, девушка сидела на проезжей части. Она скончалась на месте от полученных травм. Проводится проверка.

Фото: ГАИ УВД облисполкома

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате ДТП в понедельник утром в Гомеле погибла 22-летняя девушка. Об этом сообщили в ГАИ УВД облисполкома. Трагедия случилась утром в понедельник, 1 февраля,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минское «Динамо» обыграло «Витязь» в домашнем матче чемпионата КХЛ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by