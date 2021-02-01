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Футболисты брестского «Руха» обыграли украинский «Колос» в товарищеском матче
Источник материала: ОНТ
Футболисты брестского «Руха» на старте предсезонной подготовки сыграли вничью в спарринге против украинского «Колоса» – 2:2.
Мячи в составе белорусской команды забили Павел Савицкий и Элис Бакай. Также в ходе зарубежного сбора «Рух» сыграет с грузинским «Динамо-Батуми». Напомним, брестчане провели яркую трансферную кампанию. Команду возглавил экс-главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский, а состав пополнил ряд сильнейших футболистов чемпионата Беларуси. Тем временем старт первого тура высшей лиги национального первенства запланирован на 12 марта.
ФОТО: schoollife.org.ua
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Футболисты брестского «Руха» на старте предсезонной подготовки сыграли вничью в спарринге против украинского «Колоса» – 2:2. Мячи в составе белорусской команды...
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