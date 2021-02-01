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Футболисты брестского «Руха» обыграли украинский «Колос» в товарищеском матче

01.02.2021 17:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Футболисты брестского «Руха» обыграли украинский «Колос» в товарищеском матче

Футболисты брестского «Руха» на старте предсезонной подготовки сыграли вничью в спарринге против украинского «Колоса» – 2:2.

Мячи в составе белорусской команды забили Павел Савицкий и Элис Бакай. Также в ходе зарубежного сбора «Рух» сыграет с грузинским «Динамо-Батуми». Напомним, брестчане провели яркую трансферную кампанию. Команду возглавил экс-главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский, а состав пополнил ряд сильнейших футболистов чемпионата Беларуси. Тем временем старт первого тура высшей лиги национального первенства запланирован на 12 марта.  

ФОТО: schoollife.org.ua

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Футболисты брестского «Руха» на старте предсезонной подготовки сыграли вничью в спарринге против украинского «Колоса» – 2:2. Мячи в составе белорусской команды...
 
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