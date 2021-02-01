В Минске авто врезалось в такси – пострадала женщина

Источник материала: ОНТ

Минске авто врезалось в такси – пострадала женщина" class="one-news__figure-img">

В Минске Volkswagen врезался в такси, в результате чего пострадала женщина. Об этом сообщает БЕЛТА.

В полосе для движения общественного транспорта автомобиль Volkswagen под управлением 20-летнего водителя двигался по пр. Независимости со стороны ул. Дорошевича в направлении ул. П. Бровки.

Водитель машины Ravon в неустановленном месте высаживал пассажира, 40-летнюю женщину, когда в них врезался Volkswagen. В ДТП пострадала женщина, ее доставили в больницу.

Фото: скриншот из видео ГАИ ГУВД Мингорисполкома

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