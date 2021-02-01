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В Минске авто врезалось в такси – пострадала женщина
Источник материала: ОНТМинске авто врезалось в такси – пострадала женщина" class="one-news__figure-img">
В Минске Volkswagen врезался в такси, в результате чего пострадала женщина. Об этом
В полосе для движения общественного транспорта автомобиль Volkswagen под управлением 20-летнего водителя двигался по пр. Независимости со стороны ул. Дорошевича в направлении ул. П. Бровки.
Водитель машины Ravon в неустановленном месте высаживал пассажира, 40-летнюю женщину, когда в них врезался Volkswagen. В ДТП пострадала женщина, ее доставили в больницу.
Фото: скриншот из видео ГАИ ГУВД Мингорисполкома
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В Минске Volkswagen врезался в такси, в результате чего пострадала женщина. Об этом сообщает БЕЛТА. В полосе для движения общественного транспорта автомобиль Volkswagen под...
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