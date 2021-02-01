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Гандболисты Дании второй раз подряд стали чемпионами мира

01.02.2021 17:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гандболисты Дании второй раз подряд стали чемпионами мира

На чемпионате мира по гандболу определились медалисты. Победу в финале одержала сборная Дании, которая была сильнее команды Швеции – 26:24.

Лучший бомбардир встречи –датчанин Миккель Хансен (7 голов). Он же был признан и самым ценным игроком турнира, а также лучшим левым полусредним. Таким образом, датчане подтвердили статус чемпионов, завоевав золотые медали планетарного первенства второй раз подряд. А бронзовыми медалистами стали гандболисты команды Испании, которые обыграли соперников из Франции со счётом 35:29. Сборная Беларуси, напомним, вышла в основной раунд турнира, но в плей-офф попасть не смогла. По итогам чемпионата мира наша команда заняла 17-е место.

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На чемпионате мира по гандболу определились медалисты. Победу в финале одержала сборная Дании, которая была сильнее команды Швеции – 26:24. Лучший бомбардир встречи...
 
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