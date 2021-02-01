«Нью-Джерси» с Егором Шаранговичем в составе обыграл «Баффало» в матче НХЛ

Источник материала: ОНТ

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги клуб «Нью-Джерси» с белорусским форвардом Егором Шаранговичем в составе на выезде одолел «Баффало».

Матч завершился со счётом 5:3. Шарангович провёл на льду 14 минут и 18 секунд при показателе полезности «плюс один». Белорус нанес семь бросков по воротам. Свой следующий матч «Нью-Джерси» проведет на выезде. Завтра ночью «дьяволам» предстоит сыграть с «Питтсбургом». Форвард «дьяволов» Егор Шарангович в Национальной хоккейной лиге провёл уже девять матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал голевую передачу.

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