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«Нью-Джерси» с Егором Шаранговичем в составе обыграл «Баффало» в матче НХЛ

01.02.2021 17:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Нью-Джерси» с Егором Шаранговичем в составе обыграл «Баффало» в матче НХЛ

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги клуб «Нью-Джерси» с белорусским форвардом Егором Шаранговичем в составе на выезде одолел «Баффало».

Матч завершился со счётом 5:3. Шарангович провёл на льду 14 минут и 18 секунд при показателе полезности «плюс один». Белорус нанес семь бросков по воротам. Свой следующий матч «Нью-Джерси» проведет на выезде. Завтра ночью «дьяволам» предстоит сыграть с «Питтсбургом». Форвард «дьяволов» Егор Шарангович в Национальной хоккейной лиге провёл уже девять матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал голевую передачу.

 

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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги клуб «Нью-Джерси» с белорусским форвардом Егором Шаранговичем в составе на выезде одолел «Баффало». Матч...
 
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