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Помог очевидец. На МКАД остановили машину, за рулем которой был пьяный водитель
Источник материала: ОНТ
Правоохранители вынудили нетрезвого водителя остановить машину – о нарушителе на линию «102» сообщил очевидец. Об этом
Сообщение о том, что в районе МКАД – ул. Кижеватова едет «Тойота» под управлением пьяного водителя, поступило к правоохранителям 31 января около восьми часов вечера.
Сотрудники ДПС оперативно выбыли по данному адресу и вскоре обнаружили нужный автомобиль. Водитель иномарки не реагировал на требования остановиться и пытался скрыться. В районе МКАД – Долгиновский тракт работникам ГАИ удалось остановить машину.
Водителя передали медикам, результат освидетельствования – 3.40 промилле алкоголя.
Позже выяснилось, что нарушитель к тому же был без прав – их у него отобрали в 2019 году. В отношении водителя был составлен ряд административных материалов.
В ГАИ выразили благодарность бдительному очевидцу, который, возможно, спас кому-то жизнь.
Фото: скриншот из видео
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Правоохранители вынудили нетрезвого водителя остановить машину – о нарушителе на линию «102» сообщил очевидец. Об этом рассказали в ГАИ ГУВД Мингорисполкома....
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