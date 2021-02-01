|
Минское «Динамо» обыграло «Витязь» в домашнем матче чемпионата КХЛ
Источник материала: ОНТ
Хоккеисты минского «Динамо» завершили домашнюю серию матчей победой над подмосковным «Витязем».
В упорном противостоянии команда Крейга Вудкрофта выиграла со счётом 5:4. Нападающий минчан Франсис Паре прервал свою 30-матчевую безголевую серию. Кроме того, в игре с «Витязем» форвард отдал голевую передачу. Также забросил одну шайбу и оформил ассистентский балл лучший бомбардир «зубров» Шейн Принс. Именно его гол стал победным в этой встрече. Результативными бросками в составе минчан отличились также Роб Клинкхамммер, Илья Усов и Роман Горбунов. Сейчас хоккеисты «Динамо» отправятся на выезд. Во вторник белорусская команда сыграет с омским «Авангардом», в пятницу – вновь с «Витязем», а завершит гостевую серию поединком с «Сочи».
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хоккеисты минского «Динамо» завершили домашнюю серию матчей победой над подмосковным «Витязем». В упорном противостоянии команда Крейга Вудкрофта выиграла со...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)