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Черный снег в Полоцке: специалисты выяснили причину

01.02.2021 17:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Черный снег в Полоцке: специалисты выяснили причину

Эксперты путем лабораторного контроля зафиксировали факт превышения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в полоцкой котельной – сажа оседала в близлежащих дворах. Об этом сообщили в Витебском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Специалисты взяли пробы на прошлой неделе, 27 января, сразу после того, как местные жители заметили неладное.

Новополоцкой инспекцией природных ресурсов был начат административный процесс, в данный момент идет сбор информации, которая поможет оценить ущерб, причиненный окружающей среде.

Также работа котельной была взята на особый контроль экологическими службами – специалисты будут наблюдать за происходящим в течение всего отопительного периода.

Ранее в социальных сетях были опубликованы фото и сообщения от местных жителей с ул. Вологина в Полоцке. Люди жаловались, что в их дворах почернели снеговики, детские площадки, нельзя было вывесить на просушку чистое белье. По данному факту была немедленно организована проверка.

Фото: gorod214

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Теги: Витебск
 
 
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Эксперты путем лабораторного контроля зафиксировали факт превышения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в полоцкой котельной – сажа оседала в близлежащих...
 
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