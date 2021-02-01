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Черный снег в Полоцке: специалисты выяснили причину
Источник материала: ОНТ
Эксперты путем лабораторного контроля зафиксировали факт превышения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в полоцкой котельной – сажа оседала в близлежащих дворах. Об этом
Специалисты взяли пробы на прошлой неделе, 27 января, сразу после того, как местные жители заметили неладное.
Новополоцкой инспекцией природных ресурсов был начат административный процесс, в данный момент идет сбор информации, которая поможет оценить ущерб, причиненный окружающей среде.
Также работа котельной была взята на особый контроль экологическими службами – специалисты будут наблюдать за происходящим в течение всего отопительного периода.
Ранее в социальных сетях были опубликованы фото и сообщения от местных жителей с ул. Вологина в Полоцке. Люди жаловались, что в их дворах почернели снеговики, детские площадки, нельзя было вывесить на просушку чистое белье. По данному факту была немедленно организована проверка.
Фото:
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Эксперты путем лабораторного контроля зафиксировали факт превышения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в полоцкой котельной – сажа оседала в близлежащих...
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