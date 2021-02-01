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За любовь народную. Милиционер в маске снялся на видео с милым котиком
Источник материала: Навiны
Душевное видео, где милиционер в маске гладит и ласкает котика, опубликовал 31 января официальный
Naviny.by поинтересовались в пресс-службе Брестского УВД, с чем связано появление такого контента, что за сотрудник в нем снимается и кем ему приходится кот.
«Это рядовой сотрудник департамента охраны. Личные данные мы не разглашаем. Что за кот? Сказать не могу», — пояснили нам в пресс-службе.
Телеграм-канал «Крепость»,
Отдельного внимания заслуживают посты благодарности. Регулярно в милицейских каналах информации счастливые граждане благодарят «правоохранителей» за помощь. И чем ниже падает репутация милиции, тем чаще публикуют благодарности.
Посмотрите, как трогательно нашу милицию
Naviny.by проанализировали связь появления «благодарностей» и развития политического кризиса в Беларуси на примере сайта
В 2019 году мы насчитали в ленте новостей Могилевского УВД 7 благодарственных заметок. С января по октябрь 2020-го — шесть. Причем последняя благодарность в этот период была опубликована
Здесь десятки простых граждан благодарят милицию, и настоятель храма говорит «спасибо», учителя благодарят ОМОН: «От чистого сердца хочется поблагодарить вас всех. Пожелать мира и спокойствия, крепости духа. ДОЛГ, ЧЕСТЬ, РОДИНА, — эти слова особенно актуальны сейчас. Нелегкое время сейчас у нас в Беларуси. Оно выпало на ваши плечи, мужественные плечи. Вы защищаете мир и покой всех жителей страны».
Еще цитата. Александр Соловей, директор СШ № 39 г. Могилева: «Сегодня на работников милиции, ОМОНа оказывается беспрецедентное давление, им морально тяжело не только работать, но и жить. Оставаясь не равнодушным гражданином своей страны и при поддержке таких же неравнодушных граждан, которые работают вместе со мной в нашей школе № 39, мы решили каким-то образом помочь, поддержать этих людей».
В Беларуси на сегодняшний день насчитывается
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В политическом кризисе белорусская милиция теряет лицо, честь и достоинство. Игнорируя причину, силовики хотят остановить поезд, набирающий ход...
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