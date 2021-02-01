За любовь народную. Милиционер в маске снялся на видео с милым котиком

Душевное видео, где милиционер в маске гладит и ласкает котика, опубликовал 31 января официальный телеграм-канал Бресткого УВД. Видео сопровождается комментарием «милоты вам в ленту».

Naviny.by поинтересовались в пресс-службе Брестского УВД, с чем связано появление такого контента, что за сотрудник в нем снимается и кем ему приходится кот.

«Это рядовой сотрудник департамента охраны. Личные данные мы не разглашаем. Что за кот? Сказать не могу», — пояснили нам в пресс-службе.

Телеграм-канал «Крепость», опубликовавший видео , имеет менее 4 тысяч подписчиков. Его содержание направлено на идеологическую борьбу с «мирно гуляющими», канал публикует пропагандистские передачи, произведенные госСМИ, делает отчеты с акций патриотов — приверженцев режима Лукашенко. В Телеграме есть еще несколько каналов , подобных этому. Они публикуют однотипный контент, делают между собой перепосты.

Отдельного внимания заслуживают посты благодарности. Регулярно в милицейских каналах информации счастливые граждане благодарят «правоохранителей» за помощь. И чем ниже падает репутация милиции, тем чаще публикуют благодарности.

Посмотрите, как трогательно нашу милицию благодарят спортсмены . Администрация и игроки футбольного клуба «Динамо-Минск» благодарят сотрудников ОГИМ Центрального РУВД.

Naviny.by проанализировали связь появления «благодарностей» и развития политического кризиса в Беларуси на примере сайта УВД Могилевского облисполкома .

В 2019 году мы насчитали в ленте новостей Могилевского УВД 7 благодарственных заметок. С января по октябрь 2020-го — шесть. Причем последняя благодарность в этот период была опубликована 8 мая . А следующая — уже 8 октября . С этого дня идеологическая деятельность явно усилилась — к 1 февраля мы насчитали 77 публикаций с благодарностями.

Здесь десятки простых граждан благодарят милицию, и настоятель храма говорит «спасибо», учителя благодарят ОМОН: «От чистого сердца хочется поблагодарить вас всех. Пожелать мира и спокойствия, крепости духа. ДОЛГ, ЧЕСТЬ, РОДИНА, — эти слова особенно актуальны сейчас. Нелегкое время сейчас у нас в Беларуси. Оно выпало на ваши плечи, мужественные плечи. Вы защищаете мир и покой всех жителей страны».

Еще цитата. Александр Соловей, директор СШ № 39 г. Могилева: «Сегодня на работников милиции, ОМОНа оказывается беспрецедентное давление, им морально тяжело не только работать, но и жить. Оставаясь не равнодушным гражданином своей страны и при поддержке таких же неравнодушных граждан, которые работают вместе со мной в нашей школе № 39, мы решили каким-то образом помочь, поддержать этих людей».