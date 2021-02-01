В Генпрокуратуру направлено коллективное обращение о неправомерности признания бело-красно-белого флага экстремистским

Гражданская инициатива LexUp 1 февраля направила в Генеральную прокуратуру Беларуси коллективное обращение о неправомерности признания бело-красно-белого флага экстремистским.





Как сообщил БелаПАН руководитель LexUp Владимир Мартыненко, под данным документом подписались 400 человек.

Поводом стало сообщение 29 января представителя Генпрокуратуры о том, что на основании обращения более сотни граждан ведомство готовит документы для объявления бело-красно-белого флага и другой аналогичной символики экстремистской.

По словам Мартыненко, в направленном в Генпрокуратуру документе инициатива LexUp ссылается на закон «О противодействии экстремизму», в котором экстремизм определяется как конкретные действия конкретного субъекта. Исходя из определений закона, символика сама по себе не может производить каких-либо деструктивных действий, которые возможно оценивать с точки зрения проявления экстремизма.

«Таким образом, для оценки понятия экстремизма необходимы два безусловных фактора: субъект, совершающий действия, и фактически сами действия, направленные против конституционного строя и гражданского согласия. Ни бело-красно-белый флаг, ни производные от него символы не обладают самостоятельно ни одним из указанных факторов. Следовательно, признать их отдельными проявлениями экстремизма невозможно», — отмечается в обращении.

Также в обращении говорится, что для его подписантов бело-красно-белый флаг имеет устойчивую ассоциацию с периодом становления государственности Республики Беларусь. С 1991 года бело-красно-белый флаг являлся государственным флагом Республики Беларусь. Под этим флагом принимал присягу в качестве президента Александр Лукашенко.

«Генеральная прокуратура должна учесть и наше коллективное обращение. Закон «Об обращениях граждан» допускает это, если обращения затрагивают один и тот же круг вопросов, — дополнил Мартыненко. — Тем более что история бело-красно-белого флага имеет достаточно длительный период и для многих связана с положительными моментами в белорусской истории и культуре. В то время как использование такого флага коллаборационистами заняло короткий период времени, связанный с фашисткой оккупацией».

Как сообщалось, 29 января Координационным советом (КС) по урегулированию политического кризиса в стране создана петиция против признания бело-красно-белого флага экстремистским. На этот час под ней подписалось уже более 74 тыс. человек.

Подписанты документа считают, что «запрет на использование бело-красно-белой символики не обоснован ничем, кроме политического давления на граждан, несогласных с действиями действующих властей. Граждане должны иметь возможность обращаться в государственные органы, требовать признания определенных компаний, лиц, цветов экстремистскими. Но мы точно знаем, что запрет бело-красно-белой символики — это не желание народа, а прихоть 100 человек».

Авторы петиции настаивают на «прекращении преследования белорусов за использование символики, которая представляет собой нематериальную культурную ценность, и признании бело-красно-белого флага историко-культурным наследием».

На прошлой неделе официальный представитель Генпрокуратуры Беларуси Анжелика Курчак в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщила, что «в Генеральную прокуратуру поступило коллективное обращение, под которым подписались более сотни граждан с просьбой о признании бело-красно-белого флага экстремистским». «С учетом ранее проведенной Генеральной прокуратурой работы по совершенствованию законодательства о противодействии экстремизму в настоящее время мы готовим пакет документов о признании экстремистскими бело-красно-белого флага и иной символики», — сообщила она.

Александр Лукашенко ранее заявлял, что в ближайшее время белорусский парламент рассмотрит законопроект о недопустимости героизации нацизма. При этом во время визита на «Гомсельмаш» 20 ноября 2020 года он назвал бело-красно-белый флаг фашистским.

«Я же не хожу под фашистскими БЧБ-флагами. И открыто говорю, что это фашистская символика. И кто внес этот вопрос на референдум — ваш покорный слуга, когда у нас были БЧБ-флаги, которые националисты продавили, — сказал Лукашенко. — Я категорически возражал. Но избрали, я стал президентом и мгновенно внес вам на референдум: решите, вот — одна символика, вот — вторая. Подавляющее большинство поддержало нынешнюю государственную символику. Какие ко мне вопросы?»





«И потом, портретов Лукашенко под БЧБ-флагами не было, а Гитлера — были. И мы показываем это. И кто бы мог подумать, что театр Янки Купалы, который был в годы войны увешан БЧБ-флагами, будет под этими флагами в этом году. Вы что, хотите сказать, что я должен был это терпеть в центре Минска? Мы уберем эту фашистскую символику из нашего общества, сделаем это красиво. И прежде всего разъясняя, что этого нельзя делать. Наша страна больше всех потерпела от войны», — заявил Лукашенко.

Бело-красно-белый флаг появился около ста лет назад. Он стал символом белорусского национального движения начала ХХ века, а в 2020 году — одним из главных символов борьбы за свободу и массовых протестов против действующего режима.