Минобороны отреагировало на информацию об отправке белорусских солдат в Сирию

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Накануне инициатива BYPOL сообщила, ч то в сентябре 300 белорусских солдат собираются откомандировать в Сирию для организации патрулирования территорий. Минобороны отреагировало.

Сообщается, что «миротворчество — один из способов реализации мирных инициатив»: «Мы сегодня участвуем в этом процессе, направив офицеров в две миссии — миротворческую в Ливане (под эгидой ООН) и мониторинговую в Украине (в рамках ОБСЕ). Постоянно ведем поиск новых направлений, отдавая приоритет гуманитарным миссиям. Речь идет о таких задачах, как сопровождение гуманитарных грузов, оказание медицинской помощи, гуманитарное разминирование местности и объектов, патрулирование и обеспечение безопасности пунктов пропуска и транспортных коммуникаций, работа штабных офицеров».

На уровне консультаций в разработке находится и вопрос об участии наших военнослужащих в миссиях в других государствах. Изучаются возможности нашего пребывания в составе тех или иных контингентов, способы выполнения задач, вопросы безопасности и другие.

Также Минобороны Беларуси отметило, что в соответствии с белорусским законодательством, для участия в деятельности по поддержанию международного мира и безопасности направляются только военнослужащие, проходящие службу по контракту и исключительно на добровольной основе. Кроме того, без заключения международных договоренностей между государствами направление военнослужащих за пределы Республики Беларусь невозможно.