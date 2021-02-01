«Две ночи я спала на полу в своей куртке». Суд над журналисткой Tut.by Надеждой Калининой (видео)

Источник материала: Onliner

Сегодня в суде Ленинского района Минска проходит заседание по делу журналистки портала Tut.by Надежды Калининой. Напомним, в минувшую пятницу она планировала пройти на минский съезд делегатов Всебелорусского народного собрания, который в 16 часов начался в ДК «Камволь». Примерно в это время от нее поступил сигнал SOS. Сегодня Надежду судят по двум статьям КоАП — ст. 23.4 и ч. 3 ст. 23.34. Якобы за неповиновение законным требованиям силовиков и участие в несанкционированном массовом мероприятии. Надежда находится на Окрестина третьи сутки.

Заседание ведет судья Шотик. В начале заседания журналистка Надежда Калинина ходатайствуют о предоставлении видеозаписи с места задержания — суд отказал, потому что место не обозначено точно.

— Ходатайствую о привлечении в качестве свидетелей Артема (неразборчиво), Андрея Савиных, Наталии Ивановны Кочановой, Марианны Щеткиной, которые проходили в метре от меня, — называет Калинина имена депутата и двух чиновниц (председателя Совета Республики и министра труда и соцзащиты).

Ходатайство рассмотрят после опроса свидетелей.





Адвокат Калининой просит об ознакомлении с материалами дела — он еще вчера подал заявку, чтобы его уведомили о начале заседания, но его никто не предупредил. Судья одобрила — до 14:15 защитник будет знакомиться с делом.

Адвокат Валерий Зинкевич смог пообщаться наедине с подзащитной 10 минут. Он рассказал, что Надежда чувствует себя не очень хорошо: у нее мигрень. Также журналистка находится в пятиместной камере еще с 11 задержанными.

«Как только я открыла дверь на выход, то услышала, что кто-то бежит сзади»

Согласно протоколу, 29 января около 15:50 на законные и однократные требования сотрудника милиции оказывала неповиновение сотруднику милиции во время несанкционированного пикетирования. Также она якобы пикетировала около 16 часов с целью публичного выражения требования провести в Беларуси честные выборы, выкрикивала «провокационные лозунги» возле проезжей части.

— Я вину не признаю, — сказала Калинина.

Она рассказывает, что ничего из указанного в протоколе, кроме адреса, не соответствует действительности. Надежда вспоминает, что по заданию редакции приехала зарегистрироваться и освещать съезд делегатов ВНС в Минский городской дом культуры. Охранник проверял у приходящих документы и пригласительные. Калинина показала бейдж «Пресса» и представилась журналистом. Спросила, может ли она попасть на собрание и освещать мероприятие. Ей ответили, что она не зарегистрирована, поэтому нельзя. Тогда журналистка спросила, можно ли зарегистрироваться, консьерж сказал подождать. Надежда ждала в холле, она вспоминает, что за это время мимо нее прошли десятки человек, в том числе Артем Цуран, Наталья Кочанова, Марианна Щеткина и Андрей Савиных.

— «Я вас попрошу покинуть помещение», — сказал мне потом охранник-консьерж. Как только я открыла дверь на выход, то услышала, что кто-то бежит сзади. <…> Это были сотрудники в черном, они перекрыли мне дорогу. <…> Меня провели в серый микроавтобус, посадили в него и увезли. Никто не представлялся и не спрашивал причин, почему я там нахожусь, в том числе в течение нескольких часов, когда я находилась в Ленинском РУВД, — рассказала Калинина.





По ее словам, в первом протоколе, который ей дали в РУВД, не было никакого свидетеля. Потом, на Окрестина, ей привезли другой протокол, в котором свидетель уже появился. Единственное, что успела сказать Калинина при задержании, — это «да ладно?!» и представиться, что она журналист.

Адвокат попросил свою подзащитную рассказать о ее самочувствии и условиях, в которых Надежда находится на Окрестина.

— У меня тахикардия и в острой стадии приступ мигрени, который мне удалось купировать благодаря медсестре на Окрестина, — она добавила, что ее состояние может ухудшиться из-за нехватки кислорода в камере. — Нас 12 человек в пятиместной камере. Я спала две ночи на полу в своей куртке. Среди нас было 6 пенсионеров, которые со своими хроническими заболеваниями тоже спали на полу.

По словам журналистки, такие условия вряд ли можно назвать приемлемыми.

Свидетель-милиционер: «Досконально не запоминал на тот момент, в какое время и когда вы были задержаны»

Свидетель Шиманович — милиционер Ленинского РУВД Минска. Говорит, что он охранял общественный порядок по Маяковского, 129. В целом он повторяет все то, что написано в протоколе. Говорит, что около 15:40 сотрудники спецподразделения задержали Калинину. В протоколе несоответствие с указанным временем: якобы пикетировать Калинина начала в 15:45, потом ее пытался усмирить милиционер, но она не послушалась и продолжила пикетирование около 16 часов. На это обратила внимание судья и уточнила, что все-таки правда. Шиманович ответил, что поддерживает данные протокола.

— Досконально не запоминал на тот момент, в какое время и когда вы были задержаны, — ответил он на уточняющий вопрос журналистки.

Надежда Калинина спросила у милиционера, где конкретно она находилась во время якобы пикетирования. Он говорит, что недалеко от остановки. Журналистка спросила, во что она была одета. Белая куртка, светло-синие джинсы, синяя маска — перечисляет милиционер. Вспомнить, был ли на Калининой головной убор, он не может. Также он не помнит, какого цвета был автомобиль. Как Калинина оказала неповиновение? Шиманович говорит, что она ему ничего не отвечала на его предупреждения, просто продолжала пикет с выкрикиванием лозунгов.

Журналистка поясняет, что не могла находиться в это время у проезжей части.

Адвокат просит истребовать записи с видеокамер Дворца культуры. Суд отказывает

В суде выступает свидетель Ольга Лойко, руководитель Надежды. По ее заданию Калинина и отправилась в ДК «Камволь», чтобы попытаться попасть на собрание.

Елена Толкачева, коллега Надежды, тоже выступает в качестве свидетеля. В пятницу она увидела новость о том, что журналистка задержана. К 17:30 она приехала в Ленинское РУВД. Дежурный сказал, что Калинина задержана и находится у них, но больше ничего не сказал.

Надежда поясняет, что, выходя из такси, отправила свою локацию подруге Татьяне. Журналистка ходатайствует, чтобы суд изучил хронологию ее перемещений: она утверждает, что находилась в здании ДК и не выходила ни к какой проезжей части.

Адвокат журналистки ходатайствует запросить видеозаписи с камер наблюдения Дворца культуры — это может существенно повлиять на ход дела в пользу его подзащитной. Судья сначала спросила, есть ли подтверждение, что в организации ведется видеонаблюдение. Позже суд решил, что данных достаточно для принятия решения. В истребовании видеозаписи отказано.



На главном фото сайта Дворца культуры видны камеры видеонаблюдения, установленные на крыльце здания

Суд Ленинского района Минска перенес заседание по делу Надежды Калининой. Все-таки решили истребовать записи с видеокамер ДК. Журналистка должна выйти на свободу, так как истек максимальный срок — 72 часа с момента задержания.