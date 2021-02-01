В наклонившейся новостройке на Купревича начали усиливать фундаменты

Источник материала: Onliner

Вот уже год на Купревича, 16, стоит почти готовый дом, однако люди в нем не живут, не делают ремонты, не заносят в квартиры мебель: новостройка кренится под собственной тяжестью. Не так давно мы подробно писали об этом. В начале февраля на продажу в этом доме пообещали выставить 50 квартир, а сегодня стало известно, что застройщик планирует провести работы по усилению фундаментов. Об этом пишут «Минск-Новости».

— Закончена разработка проектного решения по усилению основания дома, подаем документы на экспертизу, — прокомментировал директор МДК Юрий Серегин. — Именно потому недавно опубликована проектная декларация на непроданные квартиры. До этого были сомнения: если бы не удалось определиться с технологией усиления, то, возможно, пришлось бы демонтировать часть одной секции, потому не было смысла выставлять на продажу жилые помещения. Сейчас решение найдено, выбранный вариант оказался оптимальным по всем параметрам. Он состоит из двух частей. Первая — усиление специальными растворами грунтов под фундаментами. Вторая — добавление новых фундаментов. В подвале будут сделаны дополнительные буронабивные сваи длиной 5—6 м и ростверки, которые свяжут между собой существующие части основания дома. Работы по усилению грунтов мы уже начали выполнять, этот процесс не требует предварительных согласований. По второй части стартуем после заключения с Главгосстройэкспертизой договора на экспертное сопровождение. Есть такая форма работы, при ней контролируется весь процесс, даются определенные рекомендации, а заключение выдается в конце.

Как уточнил руководитель МДК, все работы по дому планируется закончить в апреле. Что касается причины осадки многоэтажки, то, по мнению собеседника, она связана с недостаточностью проведенных геологических изысканий на самом начальном этапе проектирования дома, когда определяется, какие фундаменты нужны для конкретного строения. Однако доказать это в суде (МДК подавал иск на проектную организацию) не удалось. Но заказчик в любом случае несет ответственность за объект.

В целом руководитель Минского домостроительного комбината позитивно оценивает высотку на ул. Купревича:

— Дом и по потребительским характеристикам, и по внешнему виду весьма неплох. Эту серию можно развивать, единственное — жилье получается несколько дороже, чем наши стандартные объемно-блочные многоэтажки, потому «КУБ» — больше коммерческая серия. Правда, сейчас возводим по этой же технологии несколько домов для нуждающихся. Один уже на стадии монтажа — 5-секционная многоэтажка на ул. Жуковского. Готовится к освоению и площадка в границах ул. Притыцкого — Вышелесского — Одинцова, где расположится еще одна такая высотка.