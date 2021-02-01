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Новая «Матрица» получит подзаголовок «Воскрешение»

01.02.2021 17:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Художник по гриму, которая работала над четвертой частью «Матрицы», получила подарок в виде тематического плаща от киностудии. Им она поделилась в своем Instagram, но вскоре фотографию удалила. Пользователи обнаружили на снимке, что студия благодарит женщину за работу над фильмом Matrix Resurrections — «Матрица: Воскрешение».

Впрочем, раз над картиной работают Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, такой подзаголовок можно назвать вполне ожидаемым. Правда, еще неизвестно, доберется ли он до кинотеатров. Возможно, создатели решат воскресить еще кое-каких персонажей франшизы.

Узнаем мы об этом не раньше декабря 2021 года, когда (может быть) состоится премьера новой «Матрицы».

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Художник по гриму, которая работала над четвертой частью «Матрицы», получила подарок в виде тематического плаща от киностудии. Им она поделилась в своем Instagram, но...
 
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