Новая «Матрица» получит подзаголовок «Воскрешение»

Источник материала: Onliner

Художник по гриму, которая работала над четвертой частью «Матрицы», получила подарок в виде тематического плаща от киностудии. Им она поделилась в своем Instagram, но вскоре фотографию удалила. Пользователи обнаружили на снимке, что студия благодарит женщину за работу над фильмом Matrix Resurrections — «Матрица: Воскрешение».

Впрочем, раз над картиной работают Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, такой подзаголовок можно назвать вполне ожидаемым. Правда, еще неизвестно, доберется ли он до кинотеатров. Возможно, создатели решат воскресить еще кое-каких персонажей франшизы.

Titles of The #Matrix4 has leaked online by the makeup artist who worked with the cast. The new sequel will bring back at least two dead characters to the Matrix. The Title explains a lot about what we can expect from the movie #MatrixResurrection #Matrix4 https://t.co/gRfOTh5XCv pic.twitter.com/St44iPqA5M — Nerding Reviews (@nerdingreview) January 30, 2021

Узнаем мы об этом не раньше декабря 2021 года, когда (может быть) состоится премьера новой «Матрицы».