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Новая «Матрица» получит подзаголовок «Воскрешение»
Источник материала: Onliner
Художник по гриму, которая работала над четвертой частью «Матрицы», получила подарок в виде тематического плаща от киностудии. Им она поделилась в своем Instagram, но вскоре фотографию удалила. Пользователи обнаружили на снимке, что студия благодарит женщину за работу над фильмом Matrix Resurrections — «Матрица: Воскрешение».
Впрочем, раз над картиной работают Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, такой подзаголовок можно назвать вполне ожидаемым. Правда, еще неизвестно, доберется ли он до кинотеатров. Возможно, создатели решат воскресить еще кое-каких персонажей франшизы.
Узнаем мы об этом не раньше декабря 2021 года, когда (может быть) состоится премьера новой «Матрицы».
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