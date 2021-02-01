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Почему снег в Полоцке стал черным? Результаты проверки

01.02.2021 17:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Недавно в сеть попали снимки, сделанные на улице Вологина в Полоцке. На них снег во дворах жилых домов стал черным. По словам местных жителей, это случилось из-за котельной, которая работает на щепе. После обращения горожан специалисты провели проверку, а сегодня рассказали о проделанной работе.

Исследование проводили работники Витебского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды и Новополоцкой городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды. В их отчете говорится, что результаты аналитического контроля выявили превышения нормативов допустимых выбросов углерода оксида и диоксида азота при эксплуатации котельной, сжигающей древесную щепу. После этого работники котельной выявили причины инцидента и наладили режим работы оборудования.

— Новополоцкой инспекцией по выявленному факту начат административный процесс и ведется работа по сбору необходимых данных для расчета размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде сверхнормативным выбросом загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Деятельность котельной взята экологическими службами на особый контроль, который будет продолжен в течение всего отопительного периода, — говорится в докладе.

 
 
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Недавно в сеть попали снимки, сделанные на улице Вологина в Полоцке. На них снег во дворах жилых домов стал черным. По словам местных жителей, это случилось из-за...
 
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