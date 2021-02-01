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Минобороны прокомментировало информацию об отправке белорусских солдат в Сирию

01.02.2021 17:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера BYPOL в своем телеграм-канале сообщил, что в Западное и Северо-западное оперативное командование вооруженных сил Беларуси пришла разнарядка по выделению военнослужащих для организации патрулирования территорий в Сирии. Министерство обороны сегодня прокомментировало эту информацию.

«Миротворчество — один из способов реализации мирных инициатив. Мы сегодня участвуем в этом процессе, направив офицеров в 2 миссии — миротворческую в Ливане (под эгидой ООН) и мониторинговую в Украине (в рамках ОБСЕ). Постоянно ведем поиск новых направлений, отдавая приоритет гуманитарным миссиям. Речь идет о таких задачах, как сопровождение гуманитарных грузов, оказание медицинской помощи, гуманитарное разминирование местности и объектов, патрулирование и обеспечение безопасности пунктов пропуска и транспортных коммуникаций, работа штабных офицеров», — говорится в сообщении.

«В августе 2020 мы расширили свое участие в миссии Временных сил ООН в Ливане. Дополнительно в состав итальянского контингента были направлены 2 штабных офицера. В настоящее время прорабатывается возможность дальнейшего расширения участия в миссии в Ливане. На уровне консультаций в разработке находится и вопрос об участии наших военнослужащих в миссиях в других государствах. Изучаются возможности нашего пребывания в составе тех или иных контингентов, способы выполнения задач, вопросы безопасности и другие.

Напомним, что в соответствии с белорусским законодательством, для участия в деятельности по поддержанию международного мира и безопасности направляются только военнослужащие, проходящие службу по контракту и исключительно на добровольной основе. Кроме того, без заключения международных договоренностей между государствами направление военнослужащих за пределы Республики Беларусь невозможно», — отмечает Минобороны.

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