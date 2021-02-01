Илон Маск вживил обезьяне в мозг чип для видеоигр

Источник материала: Onliner

Предприниматель Илон Маск в 2017 году основал Neuralink — стартап, который собирается связать мозг и компьютер через нейроинтерфейс. Маск рассказал о последнем успехе стартапа. Удалось вживить беспроводной чип в мозг обезьяне.

— У нас есть обезьяна с беспроводным имплантатом в черепе с крошечными проводами, которая может играть в видеоигры своим разумом. Вы не видите, где находится имплант, а она — счастливая обезьяна. У нас самые хорошие обезьяньи помещения в мире. Мы хотим, чтобы они играли друг с другом в мысленный пинг-понг.

Маск пообещал в ближайший месяц опубликовать видеоролик об этой обезьяне.

Конечным продуктом Neuralink должен стать нейроинтерфейс, который поможет устранять травмы головного и спинного мозга, возвращать людям утраченные способности с помощью имплантов в черепе.