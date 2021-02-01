Мотоциклист, проехав на скорости 100 км/ч между остановившимися авто, сбил девушек. Приговор (обновлено)

Источник материала: Onliner

ДТП случилось на проспекте Клецкова в Гродно 23 сентября 2020 года. На нерегулируемом пешеходном переходе водители автомобилей остановились, чтобы пропустить пешеходов, а 33-летний мотоциклист попытался проехать между машинами и совершил наезд на двух девушек. Сегодня стали известны некоторые подробности того случая.

В результате ДТП пострадали и пешеходы, и сам мотоциклист. У 22-летней девушки диагностированы серьезные травмы головы и перелом голени, она и 37-летняя женщина с переломом затылочной кости и ушибами были госпитализированы в учреждение здравоохранения. Водитель мотоцикла с переломом ключицы после оказания медицинской помощи отпущен домой. Через 21 день после аварии одна из пострадавших скончалась в больнице.





«Водитель ехал на мотоцикле Suzuki со скоростью не менее 100 км/ч, — сообщили сегодня в Генпрокуратуре. — В это время по нерегулируемому пешеходному переходу проезжую часть дороги переходили две женщины. Мотоциклист видел, что перед „зеброй“ в обеих полосах движения остановились машины, однако мер к снижению скорости не принял. Желая опередить попутные машины, он перестроился в правую полосу движения, выехал на пешеходный переход между стоящими автомобилями, где совершил наезд».

Уголовное дело по обвинению мотоциклиста в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения и смерть человека (ч. 2 ст. 317 УК РБ), передано в суд.

Дополнено

Сегодня на сайте Верховного суда опубликована информация о вынесенном приговоре по данному уголовному делу. Там указано, что 26 января судом Октябрьского района Гродно рассмотрено уголовное дело в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 317 УК.

«Обвиняемый в сентябре 2020 года в вечернее время управлял технически исправным мотоциклом. При движении по проспекту Клецкова в Гродно со скоростью около 100 км/ч, чем значительно превышал максимально разрешенную в населенном пункте скорость движения (не более 60 км/ч), обвиняемый в нарушение требований Правил дорожного движения проявил преступную самонадеянность, не убедился в отсутствии на пешеходном переходе перед стоящим автомобилем пешеходов, при возникновении опасности для движения по причине значительного превышения максимально разрешенной скорости движения немедленно не принял меры к снижению скорости движения, вплоть до остановки транспортного средства, а с целью опережения попутных транспортных средств перестроился в правую полосу, выехал на пешеходный переход между транспортными средствами, не уступил дорогу указанным пешеходам и совершил на них наезд. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходам причинены тяжкие телесные повреждения, от которых один из них спустя некоторое время скончался в учреждении здравоохранения», — говорится в сообщении суда.

Обвиняемый признал вину в полном объеме.

Приговором суда он признан виновным в нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого телесного повреждения, и на основании ч. 2 ст. 317 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств, на срок 5 лет.

Судом с обвиняемого в пользу потерпевших взыскан моральный вред на сумму 5000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.