Таксист остановился для высадки пассажира, в него врезалось другое такси (видео)

Источник материала: Onliner

В ГАИ Минска сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось сегодня на проспекте Независимости. Столкнулись два автомобиля такси, в результате аварии пострадала женщина.

— По предварительной информации, 20-летний водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по проспекту Независимости со стороны улицы Дорошевича в направлении улицы Петруся Бровки в полосе, предназначенной для движения общественного транспорта, совершил наезд на стоящий автомобиль Ravon, водитель которого производил высадку пассажира в неустановленном для этого месте, — рассказали в Госавтоинспекции.

В результате ДТП пострадала пассажир, женщина 1981 года рождения, она была доставлена в больницу.

В ГАИ напомнили, что согласно п. 87.2 ПДД при возникновении препятствия или опасности для движения, которые водитель в состоянии обнаружить, он обязан немедленно принять меры к снижению скорости движения, вплоть до остановки транспортного средства. Помимо этого, посадка-высадка пассажиров могут осуществляться в разрешенных для этого местах.

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