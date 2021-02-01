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Белорусов зовут на бесплатные курсы по программированию от «БПС-Сбербанка»

01.02.2021 17:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

«БПС-Сбербанк» собирается в марте и апреле провести бесплатные курсы программирования для белорусов, а лучших по итогам трудоустроить. На курс сможет попасть любой желающий вне зависимости от возраста и профессии. Но будет вступительный тест, где потребуются хотя бы минимальные знания о базовых языках, говорится в сообщении пресс-службы банка.

Обучение запускают совместно с дочерней IT-структурой «Сервис Деск». Основной курс будет посвящен языку PL+, будут учить разработке ПО для финорганизаций.

Кандидатов на обучение ждет анкетирование и тестовое задание. Записаться можно по этой ссылке.

Выпускников трудоустроят в структуры банка. Им предстоит заняться разработкой и развитием единой учетной системы банка в командах по 15 человек во главе с тимлидом.

— Тем самым мы хотим предоставить возможность талантливым белорусам попробовать себя в новой области — разработке финансовой IT-инфраструктуры. Одни захотят сменить профиль и место работы, другие — создать карьеру после окончания вуза. Все обучение будет полностью бесплатным, а при успешном его окончании можно будет трудоустроиться к нам, — отметили в «БПС-Сбербанке».

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«БПС-Сбербанк» собирается в марте и апреле провести бесплатные курсы программирования для белорусов, а лучших по итогам трудоустроить. На курс сможет попасть...
 
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