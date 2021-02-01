Touch ID могут вернуть в «айфоны» в новом поколении

Источник материала: Onliner

В сентябре 2013 года вместе с iPhone 5s компания Apple представила технологию Touch ID. В кнопку Home был установлен сканер отпечатков пальцев. К 2017 году от технологии отказались, заменив ее на Face ID и отказавшись от кнопки Home. Согласно новым инсайдам, в iPhone 13 Touch ID может вернуться.

По слухам, Apple тестирует подэкранные сканеры отпечатков пальцев в новом поколении смартфонов. При этом речь идет не про ультразвуковые, а про оптические сканеры. Apple считает их более надежными.

Этот вид защиты будет работать в iPhone 13 наравне с Face ID. То есть от «челки» вверху экрана производитель пока не готов отказаться.