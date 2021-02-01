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Лукашенко похвалил синоптиков, которых хотел разогнать. А вы довольны прогнозом погоды?

01.02.2021 17:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня Лукашенко принимал с докладом министра природы Андрея Худыка. Во время доклада он похвалил синоптиков за прогнозы погоды: «На три дня абсолютно точный прогноз. И даже на неделю почти никогда не ошибаются». Напомним, 11 июня 2019 года Лукашенко заявил, что с синоптиками надо что-то делать: «Их надо или разгонять, или приводить в чувства».

— В лучшем случае в какой-то день на 50—70% достоверность прогноза погоды. Нам такой Гидрометцентр не нужен. Я уже ориентируюсь на военных, которые видят в реальном времени погоду, подскажут, где идут дожди по республике и что будет в ближайшие 12 часов. Почти на 100% дают точный прогноз, правда, короткий. Мы должны знать, что происходит, что будет завтра, послезавтра, чтобы ориентироваться, — возмущался тогда Лукашенко.

Сегодня же, спустя полтора года, он похвалил метеорологов за точность прогнозов.

— Я высказывал свое возмущение тем, как работает Гидрометцентр. Должен вам сказать, что в последнее время зашевелились. Я очень внимательно слежу за этим. Я вам должен сказать, на три дня абсолютно точный прогноз. И даже на неделю почти никогда не ошибаются. Ну, на полградуса-градус. Разительное изменение, но нужно в этом направлении работать, — сказал Лукашенко.

А вас устраивают прогнозы от Белгидрометцентра?

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Сегодня Лукашенко принимал с докладом министра природы Андрея Худыка. Во время доклада он похвалил синоптиков за прогнозы погоды: «На три дня абсолютно точный...
 
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