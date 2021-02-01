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«Беларусбанк» снова предоставляет кредиты на жилье. Ставка — 21%
Источник материала: Onliner
«Беларусбанк» объявил, что с февраля снова будет выдавать кредиты на жилье. Но с новыми условиями: ставка составляет 21% (ставка рефинансирования Национального банка РБ, увеличенная на 13,25 п. п.). Такая информация
Новый продукт называется
Кредит предоставляется только под залог (ипотеку) приобретаемого жилого помещения, не обремененного правами третьих лиц и арестами, с учетом норм указа №130 «Об ипотечном жилищном кредитовании».
Напомним, в мае 2020-го «Беларусбанк» приостановил выдачу кредитов на покупку жилья. С тех пор работали лишь партнерские программы с некоторыми застройщиками. Кроме того, с 15 октября прошлого года банк принимал заявления на выдачу жилищных кредитов с использованием субсидии на их погашение по 240-му указу «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений».
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