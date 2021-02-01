Россия впервые отправит за рубеж «Бумеранги» - такой в прошлом году загорелся на Параде Победы

Источник материала: Tut.by

Госкорпорация «Ростех» впервые представит экспортно ориентированную бронетехнику на базе бронированной платформы «Бумеранг» на международном авиасалоне Aero India 2021, который пройдет в индийском городе Бангалор с 3 по 5 февраля. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов.



Фото: Минобороны РФ

«Впервые за границей мы покажем бронетранспортер К-16 и боевую машину пехоты К-17 на перспективной колесной платформе „Бумеранг“. Платформа разработана по заданию Минобороны России, у нее высочайшие боевые и эксплуатационные возможности», — проинформировал Кладов.

По его словам, уникальность новейшей платформы состоит в возможности создавать на ее базе машины широкого спектра применения с различным вооружением и оборудованием.

«Бумеранг» — перспективная унифицированная колесная бронированная платформа разработки «Военно-промышленной компании». На ее основе были созданы колесная БМП К-17, впервые показанная публике в 2015 году на Параде Победы, а также бронетранспортер К-16. В базовом варианте БМП К-17 оснащается боевым модулем «Эпоха» с 30-миллиметровой автоматической пушкой со спаренным 7,62-миллиметровым пулеметом и противотанковыми ракетами «Корнет». Бронетранспортер К-16 оснащается боевым модулем с 12,7-миллиметровым пулеметом.

В июне 2020 года в соцсети попало видео с российским бронетранспортером К-17 на базе «Бумеранга», который загорелся , возвращаясь с парада Победы. Инцидент произошел на одной из московских улиц, возникшее в результате происшествия задымление боевой машины наблюдали несколько десятков человек. Возгорание произошло в результате попадания масла в выпускной коллектор.

Aero India является крупнейшей авиационно-космической выставкой Индии. Пройдет в этом году в городе Бангалор с 3 по 5 февраля. Россия представит на авиасалоне более 200 образцов продукции военного назначения.