Украина пустит на металлолом свой последний корвет

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Украина спишет и пустит на металлолом последний корвет своего флота. Также из состава ВМСУ выведут два рейдовых катера. В ближайшее время на кораблях состоится торжественный спуск флагов, пишет ukrmilitary.com.



Фото: wikipedia.org

Корвет «Винница» изначально был построен как сторожевой корабль проекта 1124П, который в последнее время находился в статусе учебного корабля. «Винницу» заложили на Зеленодольском судостроительном заводе в 1975 году, через год корабль был спущен на воду. Следующие 16 лет он плавал в составе Балаклавской бригады пограничных сторожевых кораблей. После распада СССР корвет передали украинскому флоту, в 1996 году на корабле подняли флаг Украины.

11 ноября 2007 года во время шторма на Черном море «Винница», находившаяся тогда в Севастополе, получила серьезные повреждения части корпуса и встала на долгосрочный ремонт. Починить корвет так и не удалось, и со временем подводная часть корабля проржавела. При этом радиолокационная станция, гидроакустическая аппаратура и другие системы «Винницы» оставались в исправности.

Списать корвет собирались еще до конца 2013 года, однако впоследствии планы изменились, и возникла идея попробовать все же восстановить корабль. В 2017 году «Винницу» отправили в док одесского судоремонтного завода «Украина», чтобы проверить на предмет технических возможностей для починки. Однако состояние корабля уже не позволяло восстановить его — теперь «Винницу» гарантированно спишут.