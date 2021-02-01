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Власти РБ намерены до 25 года потратить млрд рублей на «Комфортное жилье»

01.02.2021 19:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Совмин Беларуси утвердил госпрограмму "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2021-2025 годы с финансированием 18,4674 млрд. рублей.

Согласно постановлению Совмина №50 от 28 января 2021 года, госпрограмма позволит снижать затраты на ЖКУ населению ежегодно не менее чем на 5% к предыдущему году. К 2025 году водоснабжение питьевого качества будет у 100% потребителей.

Ежегодно будут ремонтировать и (или) реконструировать 2% придомовых территорий многоэтажек. Потери тепловой энергии собственного производства организаций ЖКХ предусмотрено сократить с 9,8% в 2021 году до 9% в 2025-м. Планируется ежегодно вводить после капремонта не менее 3% эксплуатируемой организациями ЖКХ общей площади жилых домов (т.е. суммы общей площади жилых и нежилых помещений жилых домов, за исключением площади вспомогательных помещений).

Мероприятия программы будут финансироваться за счет средств республиканского и местных бюджетов, кредитных ресурсов, собственных средств организаций и других источников.

В программу включено семь подпрограмм: "Доступность услуг", "Благоустройство", "Эффективное теплоснабжение", "Ремонт жилья", "Чистая вода", "Цель 99" (минимизация объема захоронения твердых коммунальных отходов, в 2025 году хотят использовать не менее 64% ТКО), "Развитие электроэнергетики и газификации населенных пунктов".

«Программа предусматривает предоставление населению льгот по оплате ЖКУ и безналичных жилищных субсидий, разработку и совершенствование технических нормативных правовых актов в сфере ЖКХ, приобретение и замену (капремонт, модернизация) лифтов, строительство водозаборных скважин. Чиновники также хотят совершенствовать систему обращения с коммунальными отходами, включая их раздельный сбор и контейнерный сбор в секторе индивидуальной жилой застройки», - говорится в комментарии к документу.

 
 
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Совмин Беларуси утвердил госпрограмму "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2021-2025 годы с финансированием 18,4674 млрд. рублей.
 
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