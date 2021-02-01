ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Госдуму РФ внесен протокол поправок в соглашения РФ и Беларуси по кредиту для БелАЭС

01.02.2021 19:31 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Правительство России в понедельник внесло на ратификацию в Госдуму протокол о внесении изменений в российско-белорусское соглашение о предоставлении Беларуси государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции.

В пояснительной записке указано, что ранее белорусская сторона обратилась с просьбой о пересмотре условий возврата кредита. Обоснованием для этого послужило снижение уровня мировых цен на нефть и газ, а также перенос срока ввода в эксплуатацию энергоблоков № 1 и № 2 атомной станции с 2018 на 2022 год. Протокол был подписан 14 июля 2020 года.

Протоколом предусмотрены такие условия реструктуризации белорусских обязательств, как продление периода использования кредита до конца 2022 года, перенос даты начала погашения основного долга по кредиту с 1 апреля 2021 года на 1 апреля 2023 года, а также замена действующей смешанной процентной ставки по кредиту на фиксированную процентную ставку в размере 3,3% годовых, передает ТАСС.

"Указанный уровень процентной ставки на настоящий момент сопоставим со стоимостью заимствований Российской Федерации на международном рынке капитала на аналогичный срок", - отмечается в пояснительной записке.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство России в понедельник внесло на ратификацию в Госдуму протокол о внесении изменений в российско-белорусское соглашение о предоставлении Беларуси...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Новогрудке ребенок с жестокостью вывел кота на прогулку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by