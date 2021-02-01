Der Spiegel: учиться у Путина - значит учиться лгать

"Когда на этой неделе президент Китая Си Цзиньпин выступал на виртуальном Всемирном экономическом форуме, при себе у него был и пафос: люди в очередной раз поняли, что "если действовать в одиночку, впадать в надменную изоляцию, это всегда приведет к неудаче", заявил он. Twitter-аккаунты представителей китайского министерства иностранных дел постарались распространить эту часть выступления как можно шире. Китай, таков посыл, ищет кооперации".





"15 января ведущая китайского государственного телевидения Лю Синь опубликовала один из многих твитов по своей любимой теме: о сомнении в западных вакцинах и мнимых попытках утаить информацию. "Не могу независимо подтвердить, - говорилось в сообщении, - но это вселяет беспокойство". В Германии, согласно твиту, "за несколько дней" после прививки вакциной от Biontech/Pfizer скончались 10 человек. В качестве доказательства Синь прикрепила два скриншота сообщений СМИ с алармистскими заголовками", - передает журналист Кристиан Штекер.





В сообщении указывалось два источника - болгарский сайт SeeNews и Republic World, сайт индийского телеканала. "В статье SeeNews якобы цитируется немецкое агентство Deutsche Presse-Agentur. (...) Однако если нажать на ссылку источника, оказываешься не на сайте dpa, а на арабской странице Russia Today, международного пропагандистского СМИ Кремля. Российская и китайская дезинформация идут рука об руку", - отмечает издание.









Angela Merkel, Wladimir Putin (beim G20-Gipfel 2018) Foto: Ralf Hirschberger/dpa





"На самом деле сообщение dpa о заявлении Института Пауля Эрлиха, в котором среди прочего идет речь о 10 людях, скончавшихся в Германии примерно в то же время, когда им была сделана прививка от Covid-19, действительно существует. В нем приводятся слова представительницы института о том, что речь идет об "очень тяжелобольных людям со множеством фоновых заболеваний". Предполагается, "что пациенты умерли от своих основных заболеваний". Чтобы наглядно показать масштаб: на тот момент в Германии первую дозу вакцины получили уже 800 тыс. человек", - указывает Der Spiegel.





"Используемый здесь шаблон давно знаком: безобидное сообщение искажается и переиначивается до такой степени, что из него можно сделать громкое обвинение в мнимом сокрытии информации. (...) Остальное сделает искажение подтверждений со стороны благосклонной публики, находящейся в поиске пищи для своих конспирологических идей", - говорится в статье.





"Сегодня, в первую очередь в контексте пандемии и борьбы с ней, продвигаются и нарративы, идеально вписывающиеся в теории заговора, существующие на Западе. Это Китай явно подсмотрел у России, ведь пропагандисты Путина уже много лет активно работают над тем, чтобы снабжать пищей все то, что может посеять на Западе раскол, замешательство и сомнения в работе ведомств", - отмечает автор публикации.





"Также и Россия, разумеется, занимается масштабной антивакцинной пропагандой. Она с благодарностью подхватывает любое сообщение, которое можно повернуть в желаемом направлении, как для отечественной, так и для международной публики. В крайнем случае создаются и собственные новости, например, как в случае с RT, интервью, в котором министр иностранных дел Ирана, чувствуя себя обязанным, заявляет, что его страна будет использовать "исключительно российские, китайские, индийские и при наличии собственные вакцины от Covid-19".





"Для пропагандистов из России и Китая это коммуникационная эквилибристика: ведь они не хотят представить в плохом свете вакцины в целом, а хотят лишь изобразить собственные вакцины выдающимися, а другие опасными, бесполезными или и такими, и другими одновременно".





"Пропагандистские войска Кремля довели до совершенства "искусство лгать с помощью полуправды", как называют это европейские наблюдатели за пропагандой из EUvsDisinfo. И они знают свою целевую группу".





"То, что и Китай сейчас следует той же стратегии, в целом соответствует общей тенденции, характерной для государственной пропаганды страны. (...) Первоочередное внимание обращается теперь не на собственные пропагандистские темы - Гонконг, Тайвань и прочее, - активно предъявляется претензия на господствующее положение в мире путем очернения "Запада". Наряду с нарративом о вакцинах популярной темой является и утверждение о том, что демократии в целом нестабильны и слабы".





"Если же китайское правительство с таким же пылом, похожей стратегией и аналогичными усилиями выйдет на международную арену с дезинформацией с целью дестабилизации других стран, как это давно сделала Россия, западные общества будут ждать совершенно новые вызовы", - резюмирует Der Spiegel.



