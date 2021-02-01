В Беларусбанке предложили ипотеку под 21% годовых. Считаем вместе: какую сумму можно взять со средней зарплатой и сколько придется платить в месяц?

«Беларусбанк» запустил с февраля кредит «Ипотека Экспресс». Деньги предоставляются на покупку жилых помещений в размере до 100% стоимости приобретаемого жилья, сроком до 20 лет. Процентная ставка по кредиту составляет 21% (ставка рефинансирования Нацбанка, увеличенная на 13,25 процентного пункта).





Ипотека — это вид залога, при котором до выплаты выданного кредита, человек не имеет права продавать недвижимость, а банк имеет право в случае неуплаты забрать жилье. В то же время, ипотечный кредит обычно выдается под низкий процент и на длительный срок.

Банк принимает решение по заявке на кредит не позднее следующего рабочего дня после регистрации заявления-анкеты. Погашение основного долга по кредиту начинается со следующего месяца после предоставления кредита (части кредита), а погашение процентов осуществляется за фактическое время пользования.





Кредит предоставляется только под залог (ипотеку) приобретаемого жилого помещения, не обремененного правами третьих лиц и арестами, с учетом норм Указа № 130 «Об ипотечном жилищном кредитовании».





решили рассчитать , какую максимальную сумму смогут получить белорусы по кредиту «Ипотека Экспресс», если они получают среднюю зарплату по стране. Напомним, что за декабрь 2020 года этот показатель составлял Br 1474,6 (без учета налогов и выплат). Корреспонднеты Телеграфа, какую максимальную сумму смогут получить белорусы по кредиту «Ипотека Экспресс», если они получают среднюю зарплату по стране. Напомним, что за декабрь 2020 года этот показатель составлял Br 1474,6 (без учета налогов и выплат).





И так, на 20 лет белорусы смогут Br 34 029,23. Размеры ежемесячного платежа составят Br 737,3, а проценты за весь период пользования кредитом — Br 142 185,47.





На оплату за жилье, продукты, одежду и прочие расходы у пользователя кредита останется только Br 737,3.





Отметим, что в соседней Украине с марта должна заработать ипотека по 7% годовых.





Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 13 октября 2020 года на совещании по вопросам повышения эффективности строительной отрасли рассказал, что ипотека в стране заработает не раньше следующей пятилетки. Все потому, что для нее нужно выполнить некоторые условия.





«Для этого нужно развивать материально-техническую базу строительных организаций, нужно, чтобы было достаточно кредитных ресурсов, чтобы заработала по-настоящему ипотека», — уточнил Роман Головченко.





По мнению премьера, ипотека — это «основной инструментарий, который позволяет массово нарастить жилищное строительство».





На данный момент в Беларуси ипотечное кредитование неразвито. И это при том, что в 2008 году был принят закон РБ «Об ипотеке». В 2010 году и в 2013 году он изменялся и дополнялся.





Все потому, что ставки кредитов высоки. А срок выдаваемого кредита не очень большой. В мировой практике ипотека начинает работать, когда ставки по кредитам не превышают 5%, а сроки на выдаваемые кредиты достигают 25 лет и больше. Именно тогда ежемесячные платежи становятся подъемными для среднестатистического гражданина страны.





В 2020 году президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №130 от 16 апреля «Об ипотечном жилищном кредитовании». «Документ принят в целях совершенствования государственной жилищной политики и создания дополнительных условий по обеспечению прав граждан, получивших кредит на жилье», — уточнили тогда в пресс-службе президента. Согласно подписанному указу, к октябрю 2020 года (через 6 месяцев после подписания) правительство должно было привести все необходимые законы в соответствие с указом, а основные пункты документа вступить в силу.



