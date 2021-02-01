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В Беларусбанке предложили ипотеку под 21% годовых. Считаем вместе: какую сумму можно взять со средней зарплатой и сколько придется платить в месяц?
Источник материала: Партизан
«Беларусбанк» запустил с февраля кредит «Ипотека Экспресс». Деньги предоставляются на покупку жилых помещений в размере до 100% стоимости приобретаемого жилья, сроком до 20 лет.
Фото: realt.by
«Беларусбанк» запустил с февраля кредит «Ипотека Экспресс». Деньги предоставляются на покупку жилых помещений в размере до 100% стоимости приобретаемого жилья, сроком до 20 лет. Процентная ставка по кредиту составляет 21% (ставка рефинансирования Нацбанка, увеличенная на 13,25 процентного пункта).
Ипотека — это вид залога, при котором до выплаты выданного кредита, человек не имеет права продавать недвижимость, а банк имеет право в случае неуплаты забрать жилье. В то же время, ипотечный кредит обычно выдается под низкий процент и на длительный срок.
Банк принимает решение по заявке на кредит не позднее следующего рабочего дня после регистрации заявления-анкеты. Погашение основного долга по кредиту начинается со следующего месяца после предоставления кредита (части кредита), а погашение процентов осуществляется за фактическое время пользования.
Кредит предоставляется только под залог (ипотеку) приобретаемого жилого помещения, не обремененного правами третьих лиц и арестами, с учетом норм Указа № 130 «Об ипотечном жилищном кредитовании».
Корреспонднеты Телеграфа
И так, на 20 лет белорусы смогут Br 34 029,23. Размеры ежемесячного платежа составят Br 737,3, а проценты за весь период пользования кредитом — Br 142 185,47.
На оплату за жилье, продукты, одежду и прочие расходы у пользователя кредита останется только Br 737,3.
Отметим, что в соседней Украине с марта должна заработать ипотека по 7% годовых.
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 13 октября 2020 года на совещании по вопросам повышения эффективности строительной отрасли рассказал, что ипотека в стране заработает не раньше следующей пятилетки. Все потому, что для нее нужно выполнить некоторые условия.
«Для этого нужно развивать материально-техническую базу строительных организаций, нужно, чтобы было достаточно кредитных ресурсов, чтобы заработала по-настоящему ипотека», — уточнил Роман Головченко.
По мнению премьера, ипотека — это «основной инструментарий, который позволяет массово нарастить жилищное строительство».
На данный момент в Беларуси ипотечное кредитование неразвито. И это при том, что в 2008 году был принят закон РБ «Об ипотеке». В 2010 году и в 2013 году он изменялся и дополнялся.
Все потому, что ставки кредитов высоки. А срок выдаваемого кредита не очень большой. В мировой практике ипотека начинает работать, когда ставки по кредитам не превышают 5%, а сроки на выдаваемые кредиты достигают 25 лет и больше. Именно тогда ежемесячные платежи становятся подъемными для среднестатистического гражданина страны.
В 2020 году президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №130 от 16 апреля «Об ипотечном жилищном кредитовании». «Документ принят в целях совершенствования государственной жилищной политики и создания дополнительных условий по обеспечению прав граждан, получивших кредит на жилье», — уточнили тогда в пресс-службе президента. Согласно подписанному указу, к октябрю 2020 года (через 6 месяцев после подписания) правительство должно было привести все необходимые законы в соответствие с указом, а основные пункты документа вступить в силу.
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В Беларусбанке предложили ипотеку под 21% годовых. Считаем вместе: какую сумму можно взять со средней зарплатой и сколько придется платить в месяц?
«Беларусбанк» запустил с февраля кредит «Ипотека Экспресс». Деньги предоставляются на покупку жилых помещений в размере до 100% стоимости приобретаемого жилья,...
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