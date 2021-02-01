Протокол о новых условиях кредита для строительства БелАЭС внесен в Госдуму РФ

Законопроект о ратификации поправок к протоколу между правительствами двух стран о предоставлении правительству Беларуси государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции (N1104165-7) размещен в электронной базе данных Госдумы.





Как следует из финансово-экономического обоснования к документу, в период 2021-2022 годов поступления в федеральный бюджет сократятся на $906,3 млн и составят $370,8 млн; в период 2023-2037 годов поступления в федеральный бюджет увеличатся на $887 млн и составят $7 млрд 556,9 млн. "В связи с этим ожидается, что начиная с 2021 года общая сумма поступлений в федеральный бюджет по соглашению сократится на $19,3 млн и составит $7 млрд 927,7 млн", - говорится в пояснительных материалах. Делается уточнение, что данные расчеты приведены при условии, что новый протокол вступит в силу не позднее 30 марта 2021 года.





Как сообщалось, договоренности о реструктуризации кредита на строительство БелАЭС были достигнуты на уровне глав правительств двух стран летом 2020 года.





пишет interfax.by В соответствии с новым протоколом период использования кредита продлен на 2 года - с конца 2020 года до конца 2022 года. Предусмотрен перенос даты начала погашения основного долга по кредиту с 1 апреля 2021 года на 1 апреля 2023 года. Также предусмотрена замена действующей "смешанной" процентной ставки по кредиту (на 50% суммы каждой использованной части кредита начисляются проценты по фиксированной ставке 5,23%, на остальные 50% каждой суммы - по ставке LIBOR для 6-месячных депозитов в долларах США, увеличенной на маржу 1,83% годовых) на фиксированную процентную ставку в размере 3,3% годовых. "Указанный уровень процентной ставки на настоящий момент сопоставим со стоимостью заимствований РФ на международном рынке капитала на аналогичный срок", - говорится в пояснительных материалах. Там же приводятся данные о том, что среднее значение процентной ставки по кредиту за весь прошедший период действия соглашения составило 4,11% годовых,interfax.by





Применение пониженной процентной ставки по кредиту определено с даты осуществления очередной выплаты белорусской стороной процентов (1 апреля или 1 октября) после вступления протокола в силу, то есть по завершении российской стороной ратификационных процедур. Таким образом, в случае ратификации протокола Беларусь сможет начать уплачивать пониженную ставку по кредиту с 1 апреля 2021 года.





В протоколе предусмотрены гарантии возврата средств в случае просрочки текущих платежей по кредиту. "В целях защиты интересов РФ как кредитора, с одной стороны, и стимулирования к недопущению накопления белорусской стороной просроченных обязательств, с другой, соглашение дополняется положениями, предусматривающими право российской стороны приостановить использование кредита или объявить всю задолженность по соглашению срочной к платежу в случае длительного (более 90/180 календарных дней соответственно) непогашения белорусской стороной просроченной задолженности по любым предоставленным РФ государственным кредитам, а также кредитам Евразийского фонда стабилизации и развития", - говорится в документе.





Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область).





Беларусь ратифицировала новое соглашение в 28 октября 2020 года.



