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Лещеня: Нет такого европейского государства, чей флаг в период оккупации не использовался пособниками фашистов

01.02.2021 19:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший дипломат Игорь Лещеня высказался в поддержку национального бело-красно-белого флага, который Генпрокуратура готовится признать экстремистским.



Как рассказывало Еврорадио, в Генпрокуратуру пришло письмо, под которым подписалось более 100 человек. Они требуют признать бело-красно-белый флаг "экстремистским" и ссылаются на то, что во время Второй мировой войны его использовали коллаборационисты.

В ответ в интернете появилась петиция в защиту национального флага. Под ней за двое суток подписалось более 75 тысяч человек.

"Нет такого европейского государства, чей исторический или основанный на исторической символике государственный флаг в период оккупации в годы Второй мировой войны не использовался бы пособниками фашистов.

И никто, включая Россию, от своего нынешнего государственного флага по этой причине не отказался.

Об этом уже написана тьма доказательных статей и постов. И чтобы не понимать этого, нужно очень захотеть, привязав себя к государственным телепрограммам.

Цвета национального "бела-чырвона-белага" (БЧБ) флага — это цвета исторического герба ВКЛ "Погоня", который в 2010 году был внесен в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь", — пишет Лещеня в ответ на инициативу Генпрокуратуры.

Также он обращает внимание, что высокопоставленные чиновники перешли на военную лексику при описании белорусской ситуации: 

"Вы заметили, что на военную лексику перешла Н. И. Кочанова: "Город уже зачистили, и хорошо зачистили"? "Зачистка" — это термин из лексики силовых (военных) операций".

С иронией экс-дипломат предлагает чиновникам запретить для использования и аббревиатуру БЧБ. Причем и по-белорусски, и по-русски — у нас же официальное двуязычие.

"Правда, тогда вне закона окажутся мои кошка и собака. Ведь в русскоязычной версии они тоже-БЧБ: бело-черно-белые", — добавляет Лещеня.
 
 
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Бывший дипломат Игорь Лещеня высказался в поддержку национального бело-красно-белого флага, который Генпрокуратура готовится признать экстремистским.
 
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