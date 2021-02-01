Лещеня: Нет такого европейского государства, чей флаг в период оккупации не использовался пособниками фашистов









Еврорадио , в Генпрокуратуру пришло письмо, под которым подписалось более 100 человек. Они требуют признать бело-красно-белый флаг "экстремистским" и ссылаются на то, что во время Второй мировой войны его использовали коллаборационисты. Как рассказывало, в Генпрокуратуру пришло письмо, под которым подписалось более 100 человек. Они требуют признать бело-красно-белый флаг "экстремистским" и ссылаются на то, что во время Второй мировой войны его использовали коллаборационисты.





петиция в защиту национального флага. Под ней за двое суток подписалось более 75 тысяч человек. В ответ в интернете появиласьв защиту национального флага. Под ней за двое суток подписалось более 75 тысяч человек.





"Нет такого европейского государства, чей исторический или основанный на исторической символике государственный флаг в период оккупации в годы Второй мировой войны не использовался бы пособниками фашистов.





И никто, включая Россию, от своего нынешнего государственного флага по этой причине не отказался.





Об этом уже написана тьма доказательных статей и постов. И чтобы не понимать этого, нужно очень захотеть, привязав себя к государственным телепрограммам.





Цвета национального "бела-чырвона-белага" (БЧБ) флага — это цвета исторического герба ВКЛ "Погоня", который в 2010 году был внесен в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь", — пишет Лещеня в ответ на инициативу Генпрокуратуры.





Также он обращает внимание, что высокопоставленные чиновники перешли на военную лексику при описании белорусской ситуации:





"Вы заметили, что на военную лексику перешла Н. И. Кочанова: "Город уже зачистили, и хорошо зачистили"? "Зачистка" — это термин из лексики силовых (военных) операций".





С иронией экс-дипломат предлагает чиновникам запретить для использования и аббревиатуру БЧБ. Причем и по-белорусски, и по-русски — у нас же официальное двуязычие.





"Правда, тогда вне закона окажутся мои кошка и собака. Ведь в русскоязычной версии они тоже-БЧБ: бело-черно-белые", — добавляет Лещеня.