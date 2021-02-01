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«Уралкалий» раскритиковал контракт белорусского производителя с Индией

01.02.2021 19:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Цена подписанного АО «Белорусская калийная компания» (БКК) контракта с Индией не соответствует текущим рыночным тенденциям и не отвечает интересам ведущих производителей калийных удобрении.



С таким заявлением выступили представители одного из ведущих мировых производителей и экспортеров калия — ПАО «Уралкалий».

Ранее стало известно, что АО «БКК» подписало новый годовой контракт на поставку 800 тыс. тонн калийных удобрений на индийский рынок по цене $247 за тонну на условиях CFR.

«С учетом позитивной рыночной конъюнктуры, наблюдающейся во второй половине 2020-го — начале 2021 года, а также продолжающегося роста спроса на хлористый калий на основных рынках потребления в текущем году, „Уралкалий“ полагает, что цена подписанного контракта с Индией не соответствует текущим рыночным тенденциям»,— сообщил генеральный директор «Уралкалий Трейдинг» Александр Терлецкий.

С критикой заключенного белорусской компанией контракта выступили также представители канадского производителя Nutrien и его трейдера Canpotex. «Эта контрактная цена не отражает рыночные цены на текущих ключевых рынках калийных удобрений. Nutrien полностью поддерживает позицию Canpotex не следовать этому уровню цен для потенциальных продаж в Индию в 2021 году»,— отмечается на саите Nutrien.
 
 
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Цена подписанного АО «Белорусская калийная компания» (БКК) контракта с Индией не соответствует текущим рыночным тенденциям и не отвечает интересам ведущих...
 
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