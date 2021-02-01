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Станислав Богданкевич: Если Россия плюнет на отношения с Западом, то задавит Беларусь

01.02.2021 19:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Введение единой валюты означает полную утрату суверенитета. Бывший глава Нацбанка Станислав Богданкевич прокомментировал "Белорусскому партизану" старый-новый ультиматум Медведева.

Станислав Богданкевич: Если Россия плюнет на отношения с Западом, то задавит Беларусь
- Действительно, вся белорусская экономика ориентирована на Россию. Другие рынки сбыта, учитывая политическую ситуацию, закрыты для Беларуси. 

- Продавит ли единую валюту Москва сейчас? Лукашенко находится в совершенно других условиях, чем в декабре 2019-го.

- Лукашенко будет пытаться сохранить видимость суверенитета, поэтому вряд ли он так быстро сдаст денежную систему Беларуси. Сдаваться на российский рубль – полная утрата суверенитета, это вхождение Беларуси в состав Российской Федерации в виде Западного или Северо-Западного края. 

Даже если примерить на себя ситуацию Лукашенко, то ему политически, личностно было бы выгодно сдаться Евразийскому экономическому сообществу, и если уж говорить о единой валюте, то общей валюте, учредителями бы которой выступили Казахстан, Кыргызстан, Армения, Россия и Беларусь. 

Догадываюсь, что таким образом Лукашенко будет отбиваться от полной сдачи валютного суверенитета Российской Федерации. 


- Есть ли у Лукашенко экономические ресурсы, есть ли время, чтобы отбиваться от России?

- Все зависит от того, в какой мере будет давить Россия. Я исхожу из того, что Россия и дальше будет экономически и финансово поддерживать Беларусь. Но если Россия пойдет ва-банк, то, конечно, никакого ресурса у Лукашенко за спиной нет. 

Но мне кажется, что все-таки мировое сообщество должно помочь сопротивляться такому решению. Трудно гадать. Есть ли у России возможность задавить в нынешних условиях Лукашенко и обеспечить создание единой валюты Беларуси и России? 

Безусловно, что и жлобинский металлургический завод уже на ладан дышит, не выдержит без вливаний с помощью России, и другие крупные компании погибают. Но мне кажется, что Россия не должна пойти на полное поглощение Беларуси в этих условиях. Но если захочет – безусловно сделает.

- Какой у Лукашенко есть выход?

- Если бы Лукашенко признал поражение и пошел на выборы, то Беларусь могла бы сохраниться как суверенное государство. Если же Россия полностью плюнет на Запад и на отношения с ним, то задавит Беларусь полностью. А Лукашенко сохранится как глава края, который станет частью Российской Федерации со столицей в Минске.
 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Введение единой валюты означает полную утрату суверенитета. Бывший глава Нацбанка Станислав Богданкевич прокомментировал "Белорусскому партизану" старый-новый...
 
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